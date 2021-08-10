默克尔：必须促进人们接种疫苗

据德国广播电台报道，德国总理默克尔和各州州长于周二召开新冠峰会，推出了防疫新规定。虽然越来越多的人接种了疫苗，但由于发病率近来不断上升，疫情紧急状况没有放宽，而是将延长。一旦七天发病率超过35的话，人们参加室内活动，进饭店、理发店等都必须事先接受新冠测试或已经全面接种疫苗14天。而自10月11日起，免费测试将被取消，改为公民自己付费。新冠紧急状态将延长到9月11日以后。

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联邦和各州继续不强制人们接种疫苗。虽然现在疫苗供应充足，但默克尔在峰会后的柏林记者会上表示：接种疫苗速度明显放缓。德国目前至少打了一针疫苗的人占62.5%，全面接种疫苗率在这个数字上还必须提升15-20%，才有利于状况的稳定。默克尔说：“我们必须为接种疫苗做广告。”

巴州州长索德尔在记者会上表示：“以后不会有封禁。绝对不会有。尤其对已接种疫苗的人不会有。”

没有接种疫苗的人如果想参与公共生活，就必须从10月11日起自己支付新冠快速测试的费用。政府的理由是，由于现在可以向所有公民提供疫苗，政府和纳税人不再需要永久承担所有测试费用。

左翼党和选项党对取消免费测试的新规定提出了批评。左翼党批评说，现在质疑免费新冠测试等经过检验的措施是错误的。选项党表示，新规定将增加对未接种疫苗的人的压力。决议意味着通过限制、禁令和额外负担来间接强迫人们接种疫苗。

根据柏林罗勃特科赫研究所的信息，德国周二单日感染新增2480例，感染总人数为3794429例，新冠病亡人数为91803例。