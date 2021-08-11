国会大选前 德基民盟（CDU）党魁阿明·拉舍特民意大跌

民调显示，德国绿党很可能在今年秋季大选之后成为下一个执政联盟的一部分，甚至成为联盟的一个主要力量。绿党希望彻底改革德国的经济、外交和气候政策，这可能会对欧盟产生深远的影响，并加强德国对中、俄的强硬立场。另据《图片报》（Bild）刊登的最新民调结果，曾为默克尔继任者热门人选的基民盟（CDU）党魁阿明·拉舍特（Armin Laschet）曾民意大跌。德国社民党民意也在上升。

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7月17日，德国总统施泰因迈尔视察灾情严重的北莱茵-威斯特法伦州埃夫特施塔镇（Erftstadt），身为该州州长的拉舍特陪同在旁。据欧洲新闻网站“the local”德国版报道，在施泰因迈尔向媒体表达对灾民的同情之意时，他身后的拉舍特却在和左右人员聊天，还大笑起来。

这一举动很快引发外界抨击。德国发行量最大的报纸《图片报》批评道：“全国都在哭泣，拉舍特却在笑。” 《图片报》11日刊登的最新民调结果显示：拉舍特比年初的民意跌了13点，仅为20%左右。现任德国财长肖尔茨(Olaf Scholz)民意指数为19%；绿党也追至20%。

绿党现在的民调支持率将近20%，这使其成为继总理默克尔（Angela Merkel）所在基民党（CDU）之后的第二大政党。

《华尔街日报》称，绿党的议程将打破德国政策在围绕欧洲公共债务和财政一体化方面长期存在的禁忌，同时使外交政策与美国的外交政策更加一致。

此外，绿党承诺改变另一个领域，那就是外交政策。多位绿党领导人表示，德国为了维护有利可图的贸易关系或地缘政治协议，对中国、俄罗斯、伊朗和土耳其等国过于亲密。他们还表示，德国的外交政策过多地受到国家贸易利益的驱动，他们希望德国政府能更多地关注人权和跨大西洋联盟。

绿党表示，德国必须撤回对北溪2号天然气管道的支持，该管道将使德国对俄罗斯天然气的进口量增加一倍，使德国在能源供应方面危险地依赖莫斯科。

欧洲议会的绿党成员谢尔盖‧拉戈丁斯基（Sergey Lagodinsky）表示，反对北溪2号天然气管道将使得德国与美国保持一致。美国一直反对这一项目。

“我觉得值得注意的是，作为一个政党，和默克尔的基民党相比，我们现在是跨大西洋联盟更加坚定的支持者。”拉戈丁斯基说。

绿党也将会挑战默克尔的对华接触政策。中国是德国最大的贸易伙伴和许多公司的关键市场。多年来，默克尔与北京建立了良好的关系。去年，默克尔不顾美国的反对，促成了一项中欧投资协定。但这一协定因为欧盟不满中共对新疆人的种族灭绝行经，不满北京对欧洲的报复性制裁，而被欧洲议会冻结。

德国绿党欧洲议会议员包瑞翰（Reinhard Butikofer）表示，绿党将鼓励德国工业减少对中国出口的依赖。