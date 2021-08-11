瑞士有关新冠后遗症的研究

越来越多的迹象表明，许多人在感染了新冠病毒之后， 深度疲惫只是新冠长期病症的症状之一，需要更长的时间才能恢复。新冠长期病症正在成为卫生系统的一种威胁？相关研究已经逐步展开，但需要面对很多问题。

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据瑞士新闻今天报道说，疲惫、抗压能力低、气短、嗅觉和味觉不敏感，许多感染了新冠病毒、但早已康复的人依然未从这些症状中摆脱出来，而且还会出现莫名其妙的症状：比如“大脑雾霾”(Brain Fog)，即意识不清；还有些人出现抑郁症状；有关节或肌肉疼痛症状的人也不少见。

所有这些症状显示，新冠病毒对人的整个身体都产生了影响。但研究目前刚刚处于初始阶段，而且各种科研调查的所采取的方法也各不相同。

这些长期病症会严重到什么程度？有哪些可能的治疗方法？哪些人是风险群体？还会为社会带来什么影响？对雇主、机构和保险公司会产生什么影响？所有这些还都是未知数，但有一点已经非常明确-时间紧迫。因为这种疾病相当复杂，非常残酷又很昂贵-而且前所未有。

该报道称，迄今为止，在瑞士已经进行了好几项关于新冠长期病症的大型研究。日内瓦大学、洛桑大学和苏黎世大学都在知名期刊上发表了相关文章。研究得出的主要结果显示，病愈超过半年后在患病群体中出现新冠长期病症的频率差异较大。

例如，两项苏黎世大学的研究得出结果：大约20%-25%的成年人(发表在 《PLOS One 》杂志上)和大约2%的儿童(发表在 《美国医学会杂志 》上)身上会出现新冠长期病症。而日内瓦大学的研究(发表在《内科医学年鉴》上)结果显示，这部分人达到了39%，当然研究还在继续进行中，所以目前还应该谨慎看待这些结果。

苏黎世大学科研小组负责人Milo Puhan针对之所以调查得出的结果不同表示：因为调查所用数据收集的时间不同，但是：“这些调查得出的结果，方向是一致的。”

Puhan最近受联邦卫生局(BAG)委托，对来自世界各国的70项研究进行了汇总。这项工作并不容易，他说：“因为现在‘新冠长期病症’还没有统一的定义，而且调查的时间又各不相同。”

然而他估计，就新冠长期病症的发病频率而言，瑞士的研究结果属于中等水平。但是目前针对“这种长期病症对医学产生的影响”和“对日常生活和工作的影响”还很难预测。

据该报道，然而，有一点已经可以确定，新冠长期病症将给卫生系统带来更大的负荷。据Puhan说，“在护理方面必须做好准备，或许还需要相关的社会服务。也就是说必须要密切关注事态的发展，并准备好相应的措施，从普通医疗服务到专家门诊。”

日内瓦大学附属医院(HUG)从2020年夏天已经开始提供针对新冠长期病症的门诊。目前，约有350名病人正在接受治疗。在那里工作的Mayssam Nehme医生也是日内瓦研究报告的第一撰稿人，日内瓦大学的这项研究是瑞士最早、也是最大的关于新冠长期病症的研究之一。Puhan说，“我们从2020年3月开始追踪那些作为门诊病人治疗的新冠病毒病患者，当时我们还不了解发生了什么，”后来他们注意到，有些人的新冠症状会持续较长时间。一段时间过后他们依然会感到疲劳、气短、头痛、味觉和嗅觉丧失。Puhan认为，“于是我们决定做一个前瞻性调查，这意味着我们将继续追踪我们在2020年3月跟踪的病人几个月甚至几年的时间，观察他们的症状随着时间的推移如何发展。"

该报道说，疫情又带来了一种新的病症：新冠长期症状，也就是新冠肺炎的后遗症，然而它还未得到人们的重视。虽然瑞士的医疗系统优质且昂贵，但该病的患者依然感到孤立无援，而不得不展开自救。

目前还不能确定所有研究中出现的那些症状是新冠长期病症带来的、还是因其他感染或其他原因造成的。为了得到更明确的结论，日内瓦的研究新增加了一个对照组。

Nehme表示，与其他国家相比，瑞士在新冠长期病症的研究方面做得不错。“瑞士和英国、美国是最早开始从事这项研究的国家之一。我们是很早就开始重视这一问题的国家之一，” 她说，而瑞士的局限性是样本量太小。

Puhan提到，瑞士的另一个局限是数据库的通用，这能帮助我们研究谁更容易遭受新冠长期病症的折磨，也就是感染后反复需要医疗帮助。“丹麦、挪威或英国有这个条件，因为这些国家拥有相应的系统。

但令Puhan感到特别遗憾的是，“与德国或挪威、英国、美国相比瑞士至今没有针对新冠长期病症科研的资金来源。”

美国国家卫生研究院(NIH)已经投资了超过10亿美元用于新冠长期病症的研究。因此，Nehme希望 “瑞士国家科学基金会下一次科研提名中能够包含新冠长期病症项目。”

在瑞士，深受新冠长期病症困扰的人不得不长时间为这种病症受到认可和得到帮助而抗争。Nehme说，现在终于得到了认可。“明显的是，这种病症在科学界受到了更多的认可，科学团队已经公开谈论了这个话题，甚至政治层面现在也开始重视这个问题。” Puhan认为，官方也将对新冠长期病症加以关注。