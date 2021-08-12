1961年8月13日凌晨，东德当局开始修建柏林墙。几个月前信誓旦旦声称“没有人想要造一堵墙”的东德最高领导人乌布利希，亲自签署了命令。东德政府声称这是“反法西斯防卫墙”，而真实原因则是担心人才不断逃往西方，导致经济发展受损。

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“柏林墙”筑起60年之际，为了让人们记住这一历史事件，珍惜得来不易的自由，柏林在2021年8月13日至15日的周末将举办系列活动，包括音乐会、导览、儿童和成人研讨会、历史展览、电影放映等。

持续四周的露天校园电影活动（Open-Air-Filme im Campus-Kino），将放映有关修建隔离墙的纪录片和专题片。（时间：8月7日至9月4日，地点：Karl-Liebknecht-Straße 31/33,Mitte）

在8月13日下午3时到5时举办的两场座谈会，主题为“跨越生命之墙”（Eine Mauer quer durchs Leben），亲历者将讲述有关柏林墙的过往历史。1961年分别才8岁和9岁的Veronika Schneider以及Rainer Just会对大家讲述柏林墙对他们童年生活的直接影响。当时家住柏林墙附近的Christine Bartels和在东柏林边境地区工作的Bettina Dziggel则会为大家讲述在分裂城市中的日常生活。（活动地点：Bernauer Straße 119，该活动会在Youtube进行直播。）

在波茨坦广场的历史摄影展，将从8月13日一直持续到10月1日。照片蒙太奇将柏林的历史与现在结合在一起，人们不禁会感叹那些历史的点滴，纪念那些柏林墙的受害者，感谢那些推倒柏林墙的勇士。

柏林墙的建立，是二十世纪西方以美国为首的世界自由阵营和以苏联为首的共产阵营对峙并进入冷战的标志。

1961年8月12日凌晨，针对大量东德人经柏林逃往西方的情况，东德和苏联突然出手，2万多军队开到东西柏林边境，开始了修筑代号为“中国长城”的柏林墙工程。

13日凌晨，第一期工程完工，柏林从此被分割为东西两部分，“这是人类历史上第一堵不是防范外敌，而是防范自己人民的墙”。

柏林墙高达两米，顶上拉着带刺的铁丝网，155公里长，302座瞭望台，共有大约1.4万名武装警卫。

几乎从建造柏林墙的第一刻起，东德人就意识到了自由正在关闭，仅在柏林墙建起的第一天，就有4千东柏林人不顾一切地冲过建设中的边界，甚至还有执行任务中的东德士兵。

在1989年11月9日柏林墙倒塌以前的28年里，东德人用生命争取自由，人们用跳楼、挖地道、自制潜水艇、热气球等方式翻越，5,043人成功越墙，3,221人被逮捕，599人死亡。

柏林墙的建立，是第二次世界大战这场人类巨大悲剧的结果。在现在被世界认可的主流历史定位和叙述中，二次大战是一场全球反法西斯阵营的正义之战。但是，不可否认的一个悲剧现实就是，这场胜利造就了一个给世界带来毁灭性灾难的结果：以苏联为首的共产主义阵营在全球的坐大。

推倒柏林墙，德国民众付出了生命的代价，也是全世界正义力量共同努力的结果。