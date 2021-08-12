塔利班

欧盟警告塔利班不可武力夺取政权

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Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, donne une conférence de presse à l'issue d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE, au Conseil européen de Bruxelles, en Belgique, le 12 juillet 2021
Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, donne une conférence de presse à l'issue d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE, au Conseil européen de Bruxelles, en Belgique, le 12 juillet 2021 © STEPHANIE LECOCQ/EPA
作者： 法广
24 分钟

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）12日在一份公报中表示：阿富汗“以武力”夺取政权，国际社会会孤立它。欧盟呼吁他们立即恢复与喀布尔“实质性”会谈，结束暴力。

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博雷利在这份声明中表示：“如果他们以武力夺取政权并重建一个伊斯兰酋长国，塔利班将不会得到外交上承认，他们将遭受孤立、缺乏国际支持以及持续冲突和不稳定的前景。

 

塔利班在外国军队撤离后发动了大规模攻势。12日在攻下东部加兹尼省首府加兹尼市；随后又占领了该国第三大城市赫拉特。 这是他们在攻占喀布尔西南 150 公里的加兹尼之后向前迈出的重要一步，外界很清晰地看到，塔利班已经危险地在接近阿富汗首都。

政府现在已经失去了对该国北部、南部和西部大部分地区的控制。 “欧盟呼吁塔利班与政府恢复实质性、定期和有序的谈判，并呼吁立即停止暴力；彻底并永久停火”。博雷尔在他的声明中表示： “不停的战斗和袭击给阿富汗民众带来了无法接受的痛苦，只会增加境内流离失所者和逃离阿富汗寻求避难的人。”

在此背景下，布鲁塞尔“鼓励”阿富汗政府“政治解决分歧”，“从统一的角度”与塔利班进行对话。

欧盟“打算继续与阿富汗人民建立伙伴关系和支持”，但其援助仍将“以和平和包容性解决冲突为前提；欧盟敦促尊重所有阿富汗人，包括妇女和年轻人的基本权利，也不可歧视少数民族”。

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