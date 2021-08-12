欧盟警告塔利班不可武力夺取政权

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）12日在一份公报中表示：阿富汗“以武力”夺取政权，国际社会会孤立它。欧盟呼吁他们立即恢复与喀布尔“实质性”会谈，结束暴力。

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博雷利在这份声明中表示：“如果他们以武力夺取政权并重建一个伊斯兰酋长国，塔利班将不会得到外交上承认，他们将遭受孤立、缺乏国际支持以及持续冲突和不稳定的前景。

塔利班在外国军队撤离后发动了大规模攻势。12日在攻下东部加兹尼省首府加兹尼市；随后又占领了该国第三大城市赫拉特。 这是他们在攻占喀布尔西南 150 公里的加兹尼之后向前迈出的重要一步，外界很清晰地看到，塔利班已经危险地在接近阿富汗首都。

政府现在已经失去了对该国北部、南部和西部大部分地区的控制。 “欧盟呼吁塔利班与政府恢复实质性、定期和有序的谈判，并呼吁立即停止暴力；彻底并永久停火”。博雷尔在他的声明中表示： “不停的战斗和袭击给阿富汗民众带来了无法接受的痛苦，只会增加境内流离失所者和逃离阿富汗寻求避难的人。”

在此背景下，布鲁塞尔“鼓励”阿富汗政府“政治解决分歧”，“从统一的角度”与塔利班进行对话。

欧盟“打算继续与阿富汗人民建立伙伴关系和支持”，但其援助仍将“以和平和包容性解决冲突为前提；欧盟敦促尊重所有阿富汗人，包括妇女和年轻人的基本权利，也不可歧视少数民族”。