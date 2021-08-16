立陶宛总统：民主国家并不软弱 将捍卫原则和价值观

据英国《金融时报》8月15日报导，立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nausėda）在受访时表示，该国在与白俄罗斯和中国的争端中不会退缩，认为立陶宛致力于捍卫民主的原则和价值，使其免受攻击。

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瑙塞达告诉《金融时报》称，立陶宛与俄罗斯和白俄罗斯接壤，习惯于“在我们漫长的历史中拥有复杂的邻国”，但已经学会了如何处理这些邻国关系。“我们可以向白俄罗斯政权传递的最重要信息可能是，民主国家并不软弱。民主政体是强大的，民主政体是团结的，民主政体尊重法治。他们不应该指望我们的软弱。我们将是果断的，”瑙塞达补充说。

瑙塞达称，立陶宛经历了白俄罗斯对整个欧盟的“混合攻击”，最近几周，明斯克将4000多名大部分来自伊拉克的移民送过边境，立陶宛外长称之为“武器化移民”。 上周，立陶宛也成为中国召回其大使的第一个欧盟国家，因为北京对立陶宛允许台湾在维尔纽斯开设代表处的决定作出了愤怒的反应。

瑙塞达在采访中诙谐地指出，立陶宛在同一时间面临来自白俄罗斯和中国的压力，这是一种“巧合”。他强调，自1991年建交以来，立陶宛一直支持一个中国政策。他补充说，“我们也希望在相互尊重的原则基础上与中国建立关系。否则对话就会变成单方面的最后通牒，这些要求在国际关系中是不可接受的”。

瑙塞达建议中方可能会“重新考虑并改变召回大使的决定”，同时强调“作为一个主权和独立国家，立陶宛可以自由决定与哪些国家或地区发展经济和文化关系”。报导指，立陶宛在被前苏联吞并近半个世纪后，于1990年才重新获得独立，其已成为北约和欧盟内最强有力的民主捍卫者之一。

瑙塞达称，“有时，这些原则和价值观不太受我们的邻国或其他一些国家的喜欢。”他续指，“但我们不能只是选择走另一条路。这是我们的方式。我们非常明白，这不是最容易的方式。”

报导指，立陶宛在上周说服伊拉克停止飞往明斯克的航班，并允许边防军强行逼退不在官方口岸过境的移民后，似乎获得了对来自白俄罗斯的强迫移民的控制。移民潮似乎已经转移到邻近的拉脱维亚和波兰，这两个与白俄罗斯接壤的欧盟和北约成员国。

即便如此，立陶宛最近还是发生了几起事件，瑙塞达的顾问说这些事件可能与此有关。立陶宛议会外和一个移民营地发生了小规模的骚乱；外交部也似乎遭受了网络攻击。瑙塞达说，“我们最近已经习惯于处理‘混合攻击’。我们看到一些网络攻击的到来。立陶宛真的非常明白，该地区的紧张局势加剧了，我们必须准备好应对它。”

瑙塞达上周一与北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）通话，要求他在该国边境部署一个北约支持小组。他说即将举行的涉及俄罗斯和白俄罗斯的“西方”-2021（Zapad-2021)军事演习将增加“该地区可能的紧张局势”。

拉脱维亚外交部长已警告说，有可能发生“事件”。瑙塞达强调，虽然他没有证据表明俄罗斯参与了白俄罗斯的‘混合攻击’，但“没有人可以拒绝这些发展对俄罗斯或多或少有利的想法”。

瑙塞达说，立陶宛自独立以来已经学到了“一些道德课”，并补充说，“由于我们的历史教训和经验，我们真的非常认真地对待我们作为北约和欧盟新成员的责任。我们的历史是痛苦的，我们的历史是复杂的。但我们认为，即使在21世纪，原则和价值观也是非常重要的，我们努力捍卫它们。”