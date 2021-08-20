塔利班射杀德国之声记者在阿富汗家人

据德国之声今天报道称，当塔利班持续在阿富汗当地强化其权力掌控之际，传出有一名德国之声记者的家人遭到塔利班成员射杀，另一名家庭成员也不幸受重伤。消息显示，塔利班正在挨家挨户搜查，试图找到这名记者，但这名记者目前在德国工作。据消息指出，连日来塔利班突袭了至少三名德国之声记者在阿富汗的家，其中一名记者的一名家人遭塔利班成员杀害，另一名家人不幸受重伤。德国之声联合其他媒体，呼吁德国政府确保记者在阿富汗的安全。

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据德国之声报道，塔利班射杀德国之声记者家人。消息显示，塔利班正在挨家挨户搜查，试图找到这名记者，但这名记者目前在德国工作。这名记者的家属最后得以逃脱，目前正在逃亡中。德国之声台长林堡（Peter Limbourg) 针对这起事件发表强烈谴责，呼吁德国政府采取行动。他说：“昨天我们一位编辑的近亲被塔利班杀害，这是难以想象的悲剧，这证明了我们在阿富汗的所有员工及其家人所身陷的严重危险。很明显的，塔利班已经对在喀布尔和各省对记者进行了有组织的搜查。我们所剩的时间不多了！”

过去几天和几周，塔利班至少突袭了三名德国之声记者的家。阿富汗当地私人电视台Ghargasht TV的记者Nematullah Hemat据信已被塔利班绑架，阿富汗政府官员表示，当地另一个私人电台Paktia Ghag Radio的负责人Toofan Omar被塔利班战士盯上并开枪打杀死。

上个月，世界知名的印度摄影师丶普利策奖得主西迪基 (Danish Siddiqui) 在坎大哈去世，估计是被塔利班成员用子弹杀死。

8月2日，在阿富汗东部城市贾拉拉巴德，两名疑似为塔利班成员的男子，开枪在街上杀死了常为德国《时代周报》翻译的哈姆达德 (Amdadullah Hamdard)。上个月，世界知名的印度摄影师丶普利策奖得主西迪基 (Danish Siddiqui) 在坎大哈去世，估计是被塔利班成员用子弹杀死。

德国之声说，在新闻媒体工作人员在阿富汗面临高度危险的情况下，德国之声与德国报纸出版商联邦协会（BDZV）丶《时代周报》丶《明镜》丶德国广播电台丶德新社丶无国界记者组织丶《南德意志报》丶《法兰克福汇报》及其他媒体机构一起发表公开信，呼吁德国政府为阿富汗工作人员设立一个紧急签证项目。德国记者协会（DJV）也呼吁德国政府迅速采取行动，因为为西方媒体工作的自由记者现在正被追捕。德国记者协会主席Frank Überall说：“当我们的同事受到迫害，甚至被谋杀时，德国绝不能袖手旁观。我们现在应该拯救这些记者，为他们提供在德国的庇护是绝对必要的。”

德国之声指责阿富汗塔利班的空洞承诺。在第一次的对外新闻发布会上，塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）想让国际社会放心，采取了和解的语气，坚持称妇女将被允许工作。他当时声称：“让我提醒你们，我们会原谅所有人，因为这符合阿富汗和平与稳定的利益。所有与我们对抗的团体都会获得原谅。”

但塔利班已经清楚地证明了这些声明的价值。因此，无国界记者呼吁联合国安理会召开一次非正式特别会议，以解决阿富汗记者面临的危险处境。