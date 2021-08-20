默克尔今访莫斯科 离任前善后还是预警引猜测

德国总理默克尔抵访俄罗斯应于今天会见俄罗斯总统普京，这可能是她从政界退休前对俄罗斯的最后一次正式访问。德国今年9月举行立法选举，政府届时换届更新。因默克尔执政遗产丰厚但起讨论，未来德国与俄罗斯等大国外交关系也受聚焦。

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据本台在莫斯科记者ean-Didier Revoin今天报道，默克尔应当于8月20日星期五会见普京，这可能是她从政界退休前对俄罗斯的最后一次正式访问，也因此默克尔对普京的最后一次访问极具意义。

莫斯科和柏林之间的关系已经紧张数月。两天前，俄罗斯外交部指责西方，特别是德国，干涉9月的俄罗斯立法选举。这是指自去年阿列克谢-纳瓦尔尼中毒事件以来，默克尔对俄罗斯当局持续提出激烈批评。阿列克谢-纳瓦尔尼在柏林的一家诊所接受了克里姆林宫批准的治疗。

因此，莫斯科指责柏林人为地在这位被囚禁的反对派周围制造话题。与此同时俄罗斯当局却竭力压制阿列克谢-纳瓦尔尼的支持者：阿列克谢-纳瓦尔尼的组织在自我解散后被贴上了恐怖主义的标签，他们的网站在俄罗斯境内被封锁，阿列克谢-纳瓦尔尼的亲属在还没有离境时被判监视居住。阿列克谢-纳瓦尔尼的支持者因此均被禁止在下个月参加议会竞选。

该报道称，但德国总理也会对普京有指责。德国指责俄罗斯在2015年对总理府和联邦议院的网络进行了大规模黑客攻击。2019年8月，柏林指责俄罗斯情报机构在首都柏林中心地带谋杀了一名车臣少数民族的格鲁吉亚人。而在去年2月，一名德国人被指控将联邦议院的详细计划传递给俄罗斯特工。

报道称，很难看出他们如何能够避免谈论阿富汗问题。众所周知，俄罗斯认为塔利班接管喀布尔后发出的信号是积极的，并仍然愿意与他们保持对话。因此，莫斯科支持建立一个向阿富汗所有民族宗教政治力量开放的包容性过渡结构的努力。就此，俄罗斯支持阿富汗前总统哈米德-卡尔扎伊发起的调解，而塔利班的反对派则在潘奇尔组织起事。

可以想象，乌克兰问题也将被讨论，最近几个月，顿巴斯的紧张局势已经加剧。柏林作为 "诺曼底模式 "的成员在解决这一冲突方面发挥着重要作用。而在天然气价格飙升的时候，北流二号管道的铺建，以及通过乌克兰传输的俄罗斯天然气的数量，也肯定会被讨论。

该报道称，正如公众所知，默克尔已经宣布，她将在9月的德国议会选举后离开政坛，这次对俄罗斯的新访问无疑是一个机会，让她在把接力棒交给继任者之前，把各项事情说清楚，看看在多大程度上有可能缓解与莫斯科的紧张关系。