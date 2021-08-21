默克尔的告别访问 呼吁释放纳瓦尔尼但遭普京当场拒绝

将于秋季离任的德国总理已对俄罗斯进行了最后一次访问。默克尔周五来莫斯科向普京告别。对她来说，这是一个敦促与俄罗斯继续对话并要求释放反对者阿列克谢-纳瓦尔尼的机会。普京拒绝了默克尔的请求。

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据本台报道，德国总理默克尔访问俄罗斯，并与俄罗斯总统普京举行会谈。2021年8月20日，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京和德国总理安格拉-默克尔在克里姆林宫会谈后举行新闻发布会。

在默克尔与普京的最后一次新闻发布会上，在吞并克里米亚、纳瓦尔尼事件、俄罗斯黑客破坏德国联邦议会的计算机系统等问题之间，默克尔没有掩饰德国与俄罗斯两国之间存在的紧张关系。但对默克尔来说，尽管两国之间存在 "深刻的分歧"，对话仍然是当务之急。

据默克尔说："我深信，我们必须保持讨论的渠道畅通，即使政治制度有分歧，我们也必须继续交流。目前的世界局势表明了这一点。德国和俄罗斯之间的关系史也表明了这一点，它有低谷，但也有好的方面。”

默克尔说，“总的来说，我必须说，在我担任总理的这些年里，俄罗斯和德国的政治制度分歧肯定是越来越远了。”默克尔继续说道，“这意味着我们有很多关键问题需要讨论，但我非常高兴的是，尽管我们之间存在很大分歧，但讨论渠道始终保持开放。有时我们甚至把事情往前推进了一点，我们仍有很多事情要做。无论如何，在我眼中，没有对话不是一种选择，我将继续这样说。”

在默克尔与普京的联合新闻发布会开始时，默克尔总理强调了阿列克谢-纳瓦尔尼的 "悲惨处境"，他因被指控犯有欺诈罪而入狱，这一案件被广泛认为是俄罗斯当局的政治镇压。这些批评也是在归咎于俄罗斯当局的俄罗斯反对派中毒事件一年后发表的。默克尔称通过在德国的治疗，纳瓦尔尼的生命得到了挽救。

默克尔说，"我再次要求俄罗斯总统释放阿列克谢-纳瓦尔尼，我明确表示，我们将继续提出这样的要求。"

俄罗斯总统普京当场拒绝了默克尔的要求，他说他的反对者不是因为 "政治活动 "而是因为 "刑事犯罪 "而被拘留。

普京没有提及纳瓦尔尼中毒事件。治疗他的德国医生则确定他是被一种苏联军用产品诺维乔克下毒的。

以德国人为首的欧洲人与俄罗斯在纳瓦尔尼问题上交恶，增加了制裁和反制裁。但总理默克尔也坚持认为，对话应该继续。"她说："我们正在相互交谈，这必须继续下去。

据该报道，伦敦和华盛顿周五晚间宣布对俄罗斯高级安全官员实施新的制裁，因为他们被指控在纳瓦尔尼的中毒事件中扮演了角色。英国外交部已将目标锁定在7人身上，他们被确认为俄罗斯安全部门（FSB）的成员。这些人将受到旅行禁令和资产冻结的限制。英国在一份声明中说，这些措施是 "与我们的美国盟友一起采取的"。

美国财政部在一份单独的声明中说，共有9名高级官员和两个科学实验室成为美国这第三波制裁的目标。财政部说，华盛顿的国务院已经指认了 "俄罗斯国防部的两个科学实验室，它们参与了发展俄罗斯化学武器能力的活动"。

据该报道，俄罗斯总统普京想在阿富汗问题上给西方做出教训。

默克尔对莫斯科的最后一次正式访问正值阿富汗的局势动荡变更。据本台驻莫斯科的记者Jean-Didier Revoin说，在会谈后的新闻发布会上，普京强调了俄罗斯的实用主义，并以此批评西方。据普京批评，“我们必须停止完全无视其他民族赖以生存的传统，"俄罗斯总统说，我们知道阿富汗，也很了解阿富汗。我们确信，试图将不寻常的政府和公共生活形式强加给阿富汗是多么适得其反。”

默克尔回应这一批评说，虽然联军承认没有成功完全解放阿富汗人民，但在阿富汗的努力已经帮助成千上万的妇女摆脱了贫困。

除了阿富汗和纳瓦尔尼案，两位领导人还讨论了棘手的乌克兰问题。默克尔说，有必要保持乌克兰东部的和平谈判，尽管在俄乌关系严重紧张的背景下谈判进展缓慢，她说："我的建议是继续努力保持这种形式，不要最终陷入僵局，即使进展没有我们希望的那么快。”

俄罗斯总统坚持说："没有其他方式可以实现和平。" 但他指责乌克兰破坏了和谈。

然而乌克兰反过来指责莫斯科以其对亲俄分裂分子不为人知但显而易见的军事支持来阻挠逃跑的进行。这一危机冲突始于2014年莫斯科吞并乌克兰的克里米亚之后。

默克尔总理告诉普京，她将继续 "为维护乌克兰的领土完整而努力，直到她的任期的最后一天"。

据该报道说，但在恼人的话题之外，默克尔也有与普京的契合点。因此，这两位国际舞台老手把一条海底天然气管道--北欧-斯蒂尔姆2号--强加给了美国、不信任的欧洲人和乌克兰，这条管道将在未来几十年里增加对德国和欧洲输送供应俄罗斯天然气。默克尔与普京周五再次坚持认为这条管道是有用的，它将在未来几天或几周内完成。这一管道将把乌克兰在天然气运输中的作用边缘化，并减少了基辅的一项收入来源。