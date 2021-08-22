欧洲联盟呼吁各成员国开门接待阿富汗难民

欧盟呼吁各成员国接待来自阿富汗的撤离人员。目前从阿富汗撤离的阿富汗人陆续抵达欧洲。主要是为欧洲各国在阿富汗派驻机构包括北约组织国际联军合作工作的阿富汗人及家庭。目前尚不知道多少欧盟成员国愿意接待阿富汗难民。据欧盟最高官员说，帮助接待阿富汗难民的国家将获得欧盟的预算自助。欧盟同时说，过去20年，欧盟在阿富汗帮助重建与推动民主现代化留下不可磨灭痕迹。欧盟有义务继续支持阿富汗人民，但不会对塔利班有接触与帮助。

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据本台报道，欧盟呼吁各成员国接受阿富汗难民。星期六，在西班牙首相佩德罗-桑切斯的陪同下，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔参观了位于西班牙托雷洪-德-阿尔多斯的接待中心，从阿富汗运输撤离人员的飞机抵达这里。而在马德里东部，托雷洪-德-阿尔多斯机场已成为欧洲人以及与国际机构合作的阿富汗国民的接待中心。从这个军事基地，欧盟27国将管理阿富汗人的未来目的地，他们将被分配到欧盟的不同国家。

据本台在马德里的记者弗朗索瓦-穆索（François Musseau）说，星期六访问该基地的三位欧洲领导人发出共同的信息：过去二十年，阿富汗在西方影响下生活，欧洲的努力并没有白费。据佩德罗-桑切斯认为，塔利班的上台不会让人质疑 "用于国家稳定、安全、繁荣和发展的资金和精力。无数的阿富汗人，特别是妇女，已经能够获得教育，这不是可以抹去的。”

这也是欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩所表达的观点。据乌苏拉-冯德莱恩说："2001年塔利班独裁统治结束后的整个时期的民主重建的努力都会留下痕迹"。

当被问及欧盟与目前控制阿富汗大部分地区的塔利班之间的关系时，欧盟委员会主席坚持认为，欧盟虽然在当地开展拯救生命的行动，但目前与塔利班没有政治接触，她说，“向一个不尊重人权的政权提供欧洲援助是不可能的。”

在访问托雷洪-德-阿尔多斯期间，冯德莱恩敦促所有国家，首先是欧洲国家，接收一些从喀布尔逃离的阿富汗难民，并称将向那些接待阿富汗难民的的欧盟成员国保证提供财政支持。

在提到这个问题在欧盟27国的敏感性时，米歇尔承认，移民是欧盟的一个棘手问题，他呼吁正常、有序的移民。

目前还不知道有多少欧盟国家承诺接受阿富汗难民，以及是否有政府拒绝。西班牙首相说，最近几天抵达托雷洪-德-阿尔多斯中心的一些阿富汗人已经前往其他国家，包括丹麦和一些波罗的海国家，但没有提供准确的数字。

据本台报道，在意大利，从北部到南部，左派和右派的市长们都在成倍增加欢迎阿富汗难民及其家人的举措，特别是那些为意大利合作工作的人。

据本台驻罗马的记者安妮-勒尼尔说，其中500人已经抵达罗马。意大利希望在未来几天从喀布尔再撤离2500名阿富汗人。

接待阿富汗难民，正在全国范围内形成的大规模运动。由米兰市长、民主人士朱塞佩-萨拉发起，其他几十位市长，无论其政治立场如何，都会效仿。其中甚至包括费拉拉市长艾伦-法布里，他是马泰奥-萨尔维尼的联盟成员。

在意大利全国市长协会（ANCI）的支持下，民选代表宣布他们可以接待为意大利驻喀布尔大使馆、武装部队和发展合作署工作的阿富汗公民的家人。他们的目标不仅仅是为难民提供住宿和让他们的孩子上学。在给内政部长Luciana Lamorgese的信中，他们宣布打算为妇女和男子创建一个培训课程，给他们重新获得独立的钥匙。