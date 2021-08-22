美国力挺立陶宛升级 布林肯致电蓝斯柏吉斯

台湾与立陶宛关系快速升温，中国相继以召回大使、断铁路货运方式施压立陶宛。继副国务卿舍曼后，美国国务卿布林肯今天亲自致电立陶宛外长蓝斯柏吉斯，表达力挺立陶宛。

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据中央社今天报道称，不满中国施压，美国国务卿布林肯亲电立陶宛外长表达力挺立场。

台湾与立陶宛近来关系发展密切。立陶宛7月底援赠台湾2万剂阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，双方也规划今年互设代表处，其中台湾驻立陶宛代表处将以“台湾”为名，是台湾在欧洲地区与中国邦交国首例。

报道称，心生不满的中国于8月10日宣布召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛召回驻中大使。据媒体消息，中国中铁集装箱公司近日更将中断与立陶宛间的直达铁路货运。

舍曼（Wendy Sherman）13日率先致电立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），重申美国对立陶宛的支持，包括在立陶宛因为与台湾发展互惠关系而遭到中国胁迫的时候。

据该报道，相隔才8天，布林肯（Antony Blinken）今天亲自出动与蓝斯柏吉斯通话。根据国务院发言人普莱斯（Ned Price）下午公布的通话摘要，布林肯在电话中强调，在面临中国胁迫性作为之际，美国对立陶宛的支持如钢铁一般坚定（ironclad）。

此外，普莱斯表示，两人也谈及白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）政权对公民社会的暴力镇压。普莱斯说，他们重申对白俄罗斯泛民主运动坚定不移的支持，并敦促卢卡申科政权立即停止压迫白俄罗斯人、策划异常移民数量涌入立陶宛。