默克尔今访乌克兰 柏林与基辅信任感跌

德国总理默克尔今天访问乌克兰，并与乌克兰总统泽伦斯基会面会谈。默克尔结束政治生涯前访问该国行程不太轻松，默克尔除了要向乌克兰解释刚刚访问俄罗斯的情况，因为涉及乌克兰安全和平以及经济，更要抚平乌克兰因德国与俄罗斯重新解决了绕过乌克兰输送俄罗斯天然气到欧洲棘手问题而有的不满。

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据法新社报道称，德国总理默克尔周日将对乌克兰进行告别访问，面对莫斯科，这位德国总理曾试图支持这个亲西方的盟友，但她对俄罗斯天然气的立场也让乌克兰感到失望。

当然，乌克兰当局感谢默克尔自2014年以来在乌克兰与莫斯科关系方面给予的支持，俄罗斯吞并了乌克兰的克里米亚，乌克兰随后又与东部的亲俄分裂分子发生了冲突。但乌克兰也批评默克尔将天然气问题排除在欧盟对莫斯科的制裁范围之外的立场，坚持建造俄德北溪2号海底管道，该管道将很快完工，绕过了通过乌克兰的传统转气路线。

据乌克兰总统泽伦斯基本周在接受多家媒体采访时指出，"你可以说这是一种务实的做法，但我的看法是，这是一个微妙的平衡行为。对我来说，这太不够了。”

法新社说，关于乌克兰东部地区的冲突，默克尔一直谴责俄罗斯对叛军的支持援助，同时与法国一起充当莫斯科和基辅之间的调解人。默克尔在确保2015年的明斯克和平协议方面发挥了关键作用，该协议结束了最严重的战斗。但另一方面，冲突的政治解决从此停滞不前，这种现状最适合莫斯科。默克尔周五恳求继续和平谈判，"即使进展没有我们希望的那么快"。

评论说，随着默克尔的离开，谈判与协议的基础可能变得更加脆弱。

俄罗斯天然气输送问题是默克尔访问乌克兰微妙困难议题。

据本台报道称，默克尔访问乌克兰：基辅对柏林寄予厚望。在乌克兰，一个重要的外交推动正在开启，在庆祝该国独立30周年的两天前，德国总理默克尔于8月22日星期日抵达基辅，她有很多事情要对乌克兰人作出安抚补偿。几小时或几天后，我们很可能得知波罗的海北溪2号天然气管道的完工，这个项目得到了德国和俄罗斯的支持，但它抵押了乌克兰作为俄罗斯天然气过境国的未来。

必须了解的是，到目前为止，约有40%运往欧洲的俄罗斯天然气经过了乌克兰领土。这为乌克兰提供了经济上的巨大利益。而且作为过境通道，乌克兰将管道网络租给了俄罗斯巨头俄罗斯天然气工业股份公司。但更为重要的是，它为乌克兰提供了主要的外交筹码，因为在与俄罗斯发生重大冲突时，乌克兰可以简单地关闭天然气网阀。俄罗斯人对俄罗斯天然气工业股份公司有一种执念，就是从2024年起改为通过波罗的海绕过乌克兰和波兰，并在战略上削弱乌克兰。

德国的立场显得为难尴尬。据该报道，现在一场关于赔偿的战斗正在展开，但乌克兰人不喜欢这个词，因为他们认为，面对俄罗斯，不可能用金钱来补偿乌克兰地缘政治安全的损失。柏林提出了一笔13亿欧元的资金，以帮助乌克兰实现能源转型，摆脱煤炭。但实际上，根据乌克兰总统的说法，谈判的金额要高出两到三倍，而且泽伦斯基本人也怀疑德国的承诺。

而且乌克兰想要的是安全保障，即德国和其他欧盟国家将承诺在乌克兰再次被俄罗斯入侵时为其提供军事防御。

据该报道，默克尔不太可能准备提供这些保证。德国基民盟对德国绿党领导人罗伯特-哈贝克提出的向乌克兰提供防御性武器的建议反应非常冷淡。乌克兰有评论说，我们看到的是，德国外交官带着礼物和饰品来到基辅，来哄骗乌克兰人。例如，本周六，柏林宣布向乌克兰提供150万剂阿斯利康，乌克兰的疫苗短缺情况非常严重。在庆祝乌克兰独立的间隙，默克尔将试图让人们吞下这颗糖衣药丸，可是默克尔在北溪2号上的做法使乌克兰的独立与利益在未来三十年内面临风险。从长远来看，削弱的是乌克兰人对西方的信任，在基辅，我们已经可以听到一些声音，要求务实地转向新的合作伙伴，如土耳其和中国。