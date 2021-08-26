俄反对派领袖纳瓦尔尼谈狱中境遇：想象一下像中国的劳改营

目前人在狱中的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）近日接受了《纽约时报》的专访。当谈及他在狱中的经历时，纳瓦尔尼称，“想象一下像中国的劳改营”。他补充说，“这里有持续的控制和告密的文化。”

广告 继续浏览后续

报导指，俄罗斯最著名的囚犯、反对派领导人纳瓦尔尼将在狱中的大部分时间花在整理牢房、阅读信件和去食堂吃饭上，菜单上经常有稀饭。与狱中的生活环境相比，纳瓦尔尼表示，也许最令人抓狂的是，在当局所谓的“提高认识”计划中，每天被迫观看俄罗斯国家电视台和选定的宣传片超过8小时，该计划已经取代了政治犯的苦役。

纳瓦尔尼在谈到被迫观看这些节目时说，“阅读、写作或做其他事情”都被禁止。“你必须坐在椅子上看电视”。他说，如果一个囚犯打瞌睡，看守就会喊：“不要睡觉，看！”在接受《纽约时报》的采访时，纳瓦尔尼谈到了他的狱中生活，谈到了俄当局为何如此严厉地打击反对派和持不同政见者，并谈到了他的信念，即他所说的“普京政权注定要垮台”。

去年8月在身体出现中毒反应而后康复的纳瓦尔尼置俄罗斯当局的逮捕威胁于不顾，于1月17日从德国首都柏林返回莫斯科。抵达后在通过边检时遭到拘捕。莫斯科监狱管理局曾在去年底表示，因纳瓦尔尼违反缓刑规定，如其返回俄罗斯，将会将其拘捕。

报导指，纳瓦尔尼自从被关押在莫斯科东部的第二监狱后，并没有完全噤声。他通过定期探访他的律师，偶尔会在社交媒体上发一些帖子。克里姆林宫也没有主动对他进行封口。周二，当被问及纳瓦尔尼的社交媒体时，普京的发言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)说，如果纳瓦尔尼发表言论，这“不关我们的事”。

但这次采访中与纳瓦尔尼涵盖54页手写的书面问答交流，是迄今为止他最全面和广泛的叙述。报导指，纳瓦尔尼明确表示，在今天的俄罗斯，花几个小时看国家电视台和监狱长选择的电影是政治犯的经历，大赦国际组织为纳瓦尔尼指定了政治犯身份。报导指，采矿或林业的重体力劳动以及罪犯和看守的骚扰已经不复存在，这是前苏联古拉格政治犯的标志。

纳瓦尔尼说，“你可能会想象，那些镶着钢牙的纹身肌肉男为了抢夺窗边最好的小床而进匕首战。”他补充说，“你需要想象一个像中国劳改营一样的地方，每个人都排着队，到处挂着摄像头。这里有持续的控制和告密文化。”

尽管处境艰难，但纳瓦尔尼对俄罗斯的未来前景持乐观态度，他概述了即使在专制国家也能通过选举制度实现政治变革的战略。纳瓦尔尼写道，“普京政权是一个历史意外，而不是不可避免的”。他补充说，“这是腐败的叶利钦家族的选择”。他指的是俄罗斯前总统叶利钦在1999年12月任命普京为代理总统。

纳瓦尔尼说，“这个错误迟早会被纠正，俄罗斯将走向民主、欧洲的发展道路。只因为那是人民所希望的。”正如他以前所做的那样，纳瓦尔尼批评欧洲和美国对俄罗斯的经济制裁。他认为，西方的制裁伤害了普通的俄罗斯人，并有可能疏远俄罗斯国内作为天然盟友的广泛选民。

纳瓦尔尼说，制裁应该只针对支撑普京政府的顶级寡头，而不是迄今为止已经受到打击的几十个基本不知名的人物。他说，真正有权势的人在很大程度上避免了制裁，因为他们保留了“一支由律师、说客和银行家组成的军队，为肮脏和血腥的金钱拥有者不受惩罚的权利而战。”

报导指，在20世纪和更早的时候，俄罗斯的监狱是一个熔炉，它锻造或破坏了持不同政见者和作家，塑造了领导人，并粉碎了多元化的政治。纳瓦尔尼说，俄罗斯政治犯的现代经历主要是“心理暴力”，令人头疼的屏幕时间起到了很大作用。他描述了囚犯每天看电视的五个时段，第一个时段是在早晨做完体操、吃完早餐和扫完院子后立即开始。

纳瓦尔尼介绍说，在一些自由时间之后，有两个小时的时间在屏幕前，午餐，然后是更多的屏幕时间，晚餐，然后在晚上有更多的电视时间。在一个下午的时间里，下国际象棋或双陆棋是一个可以接受的选择。

纳瓦尔尼说，“我们看关于伟大的卫国战争的电影，或者40年前的某一天，我们的运动员是如何打败美国人或加拿大人的。”在这些强迫观看屏幕期间，纳瓦尔尼说，“我最清楚地了解普京政权的意识形态的本质。现在和未来正被过去所取代--真正的英雄的过去，或美化的过去，或完全虚构的过去。各种各样的过去都必须不断地成为焦点，以取代对未来的思考和对现在的质疑。”

报导指，漫长的强制看电视的方法，虽然是在纳瓦尔尼被关押的第二监狱采取的极端做法，但并不是该监狱独有的，其源于俄罗斯2010年开始的一项刑法改革，目的是加强狱警对囚犯的日常控制，减少监狱团伙的摇摆。俄罗斯监狱系统的专家宣称，其目的不是洗脑而是控制。

这与前苏联在古拉格集中营中通过使用帮派头目或“法律上的小偷”来维持秩序的做法不同，在当时这些人被克格勃收编和保护，并被用来骚扰、羞辱和打击政治犯。纳瓦尔尼说，“一切都是有组织的，所以我一天24小时都处于最大的控制之下”。纳瓦尔尼说，他没有受到其他囚犯的攻击或威胁，但估计约有三分之一的囚犯是俄罗斯监狱中所谓的“积极分子”，即为监狱长提供情报的人。

报导指，在他被关押的头几个星期，纳瓦尔尼的四肢麻木，要么是因为神经毒剂中毒的残余影响，要么是因为乘坐囚车时背部受伤。他还进行了24天的绝食抗议，引起了人们对他健康状况的警惕。当狱警不再在夜间每小时叫醒他时，纳瓦尔尼的神经系统症状有所缓解，表面上是为了确保他没有策划逃跑。

纳瓦尔尼说，“我现在明白了为什么剥夺睡眠是特殊部门最喜欢的酷刑之一；没有留下任何痕迹，而且是无法忍受的。”他说，现在，“没有因腿部衰竭而坐轮椅的风险，生活要快乐得多”。纳瓦尔尼说，他与牢房里的其他囚犯相处得很好，他形容这些人是穿着囚服的剃光头的人。有时，他们会在微波炉里煮一些零食。

纳瓦尔尼说，“当我们做饭时，我总是记得电影《好家伙》中黑手党老大在牢房里煮意大利面的经典场景”。他说。“不幸的是，我们没有这么酷的锅，而且意大利面是被禁止的。不过，这还是很有趣的。”45岁的纳瓦尔尼承认，在政府镇压反对派和新闻媒体的动荡时期，他一直在努力保持在俄罗斯政治中的知名度。

纳瓦尔尼表示，去年白俄罗斯有争议的选举后爆发的抗议活动吓坏了克里姆林宫。他说，普京政府的另一个担忧是他设计的、被称为“智能投票”的选举策略。根据这一策略，纳瓦尔尼的组织支持其认为有机会在下个月举行的地区和议会选举中获胜的候选人。这些人并不总是他们自己的候选人，而往往是更温和的反对派人物。

纳瓦尔尼说，克里姆林宫非常担心即将到来的选举，所以今年不仅对他的团体和其他活动家，而且对温和的反对派政治家、民间社会团体和独立的新闻媒体，如Meduza、Proekt和Dozd电视台进行了镇压。他表示，虽然镇压可能被证明是普京的战术成功，但它也可能是一个长期的隐患。

纳瓦尔尼说，“普京解决了他的战术问题：不允许我们夺走杜马的多数席位，通过这种方式，他高度评价了'智能投票'的潜力。但为了实现这一目标，他必须完全改变政治制度，转向一个主要不同的、更严厉的专制主义水平。”纳瓦尔尼认为，从长远来看，镇压有风险，因为普京与地方和区域领导人为敌，“这些人与我们一起被赶出了政治体系”。

纳瓦尔尼称，此举凸显了普京政治体系的一个主要弱点，即虽然俄罗斯的左派和民族主义者由忠于普京的政党代表，但没有一个稳定的、亲克里姆林宫的中右翼政党代表该国新兴的、相对富裕的、居住在城市的中产阶层。

纳瓦尔尼说，“反对派在俄罗斯存在，不是因为纳瓦尔尼或其他人在总部指挥它，而是因为全国大约30%的人；主要是受过教育的城市人口，没有政治代表。”纳瓦尔尼说，当他所说的普京统治的反动异常现象消失后，俄罗斯将恢复到民主治理，并称“我们是具体的，像任何国家一样，但我们是欧洲。我们是西方。”