欧洲议会外委会提挺台报告 建议欧盟驻台机构正名

欧洲面对中国威胁挑战,展开支持民主盟友台湾的行动,欧洲议会外交委员会9月1日将讨论“欧盟–台湾关系与合作”报告草案,建议将欧洲经贸办事处正名为欧盟驻台湾办事处。报告除提到成员国应透过各自签署协议提升与台湾的政治关系外,并鼓励欧盟与台湾强化官方交流,包括最高层级的交流。尚没有看见中国方面对此消息的反应。

据中央社今天报道称,欧洲议会外委会提挺台报告。 欧洲议会台湾议题报告人魏莫斯(Charlie Weimers)今年4月提出草案,提议欧洲经济贸易办事处更名为欧盟驻台北办事处,友台议员6月再向外委会提出修正案,进一步建议将名称正名为欧盟驻台湾办事处。

根据欧洲议会发布最新议程,9月1日外交委员会将讨论“欧盟–台湾关系与合作议案”报告草案。欧洲议会保守党团(ECR)表示这是首份欧盟台湾关系报告。

根据报告人瑞典籍议员魏莫斯今年4月提出草案,强调欧盟和台湾是理念相近的伙伴,拥有共同的自由、民主、人权和法治价值观;但中国对台湾现状以及印太地区的和平与稳定构成严重威胁,因此提出报告建议欧盟采取行动。这项报告除提到成员国应透过各自签署协议提升与台湾的政治关系外,并鼓励欧盟与台湾强化官方交流,包括最高层级的交流。

为充分展现欧盟与台湾充满活力、多方面和密切的合作,提议欧盟驻台的欧洲经济贸易办事处(European Economic and Trade Office)名称更名为欧盟驻台北办事处(European Union Office in Taipei),以反映欧台之间广泛合作的关系。今年6月友台议员再向外委会提出修正案,进一步建议将名称正名为欧盟驻台湾办事处(European Union Office in Taiwan),待9月1日会议讨论。

报告中提到欧盟是台湾最大的外国直接投资(FDI)来源,台湾也是欧盟在亚太的重要贸易伙伴,呼吁欧盟执委会在今年底之前与台湾就双边投资协定进行影响评估,以准备与台湾展开双边投资协定(BIA)谈判。

此外,欧洲议会关切中国军事威胁台湾,草案敦促中国停止任何破坏台海稳定的活动,并坚持两岸关系的任何改变都不得违背台湾公民的意愿;呼吁欧盟积极主动与国际合作,维护台海和平稳定及台湾的民主,以及在欧盟的印太战略中将台湾列入重要伙伴。

另在中国持续打压台湾国际参与部分,提到“强烈主张”台湾以观察员身分全面参与国际机构的会议、机制和活动,包括世界卫生组织(WHO)、国际民航组织(ICAO)和联合国气候变化纲要公约(UNFCCC)。

报告另赞扬在新冠肺炎病毒疫情大流行期间台湾声援欧盟的行动,陆续向多个成员国捐赠超过700万个外科口罩,鼓励欧盟台湾加强合作,交流应对疫情大流行的措施,并继续加强双方在卫生和传染病控制等方面的合作。

据魏莫斯今年5月对中央社表示,欧盟与台湾作为理念相近的盟友,加强双边关系符合共同利益。尽管中国施加压力,但他将以报告人身份呼吁加强合作,欧洲不能允许由中国决定与台湾的关系及友谊。

据中央社说,这项报告草案若经外委会通过,接下来将交付欧洲议会全体会议表决。