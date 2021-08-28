欧盟接待阿富汗难民：意大利最多

意大利今天结束自阿富汗撤离行动。意大利空运的最后一架飞机于周六上午抵达，机上载有58名阿富汗人，使意大利在几周内撤离的阿富汗公民人数达到4900人。仍在喀布尔的外交和安全人员也于星期六上午返回。有代理外交部长今天说，"就撤离的阿富汗国民的数量而言，我们是欧盟的第一多的国家。”

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据意大利外交部长路易吉-迪-马约周六表示，随着近5000人从阿富汗撤走，意大利撤走的阿富汗人比任何其他欧盟国家都多。路易吉-迪-马约称，"我要感谢所有在最近几天为撤离并接待近5000名阿富汗人而工作的人。”

意大利现在希望在联合国、非政府组织和地区国家的帮助下，将更多的阿富汗人撤离。据意大利外长强调说："仍有很多的阿富汗国民等待撤离，我们不能再通过空运做到这一点，但我们准备与联合国以及与阿富汗接壤的国家一起，努力确保这些在过去20年中与我们合作的人有同样的撤离可能性。”

据路易吉-迪-马约称，"撤离第一阶段即将结束，现在最困难的阶段开始了。第二阶段，我们的当务之急必须是不放弃阿富汗人民，不放弃阿富汗妇女，不放弃所有这些年来表现出对进步、对变革有巨大渴望的人，"

意大利与美国、土耳其、英国和德国一起，是参与北约 "坚决支持 "任务最多的五个国家之一。由几十名士兵组成的最后一支意大利特遣队于6月底离开阿富汗西部的赫拉特。

法新社说，根据意大利国防部的数据，在过去20年中，部署在阿富汗的总共5万名部队中，有723名意大利士兵受伤，53人丧生。