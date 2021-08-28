欧美民调显示不喜欢普京与习近平

英国著名市场调查和数据分析公司YouGov最新公布的一项民调显示，在世界各大国领袖中，即将离任的德国总理默克尔给人好感度最高，而中国国家主席习近平不仅让接受调查的欧美国家的民众觉得没有好感，而且给人的负面印象超过包括俄国总统普京、印度总理莫迪以及英国首相约翰逊，成为全球最不受欢迎的国际领袖。

广告 继续浏览后续

据美国之音报道，欧美民调显示习近平在世界领袖中受欢迎度垫底。英国这家民调公司今年7月9日至8月10日在包括英国、德国、法国、意大利、西班牙、丹麦、瑞典和美国在内的欧美国家就这些国家民众对世界各大国领导人的好感度作问卷调查。看法正面的国际领袖就得正分，而看法负面的领导人则得负分。正负分相加之和就是净得分。

调查结果显示，任职长达16年并将于下个月卸任的德国总理默克尔（Angela Merkel）的民众好感度最高，在西班牙得分+61，在法国得分+49，在丹麦得分+64以及在德国得分+30。默克尔在意大利、美国和英国的好感度略低，但得分也分别达到+23、+17及+15。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）在好感度上也获得正分，而法国总统马克龙（Emmanuel Macron）只在德国和西班牙这两个国家获得正分。

该报道说，中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京和英国首相约翰逊（Boris Johnson）好感度得分全是负分，其中以习近平得分最差而垫底。习近平的详细得分为英国-53，德国-58，法国-59，丹麦-63，瑞典-61、西班牙-58以及意大利-50，即使扣除没有受访的美国，习近平的平均净得分居然只有-55。

另一方面，普京在各国得分分别为英国-73，德国-49，法国-36，丹麦-79，瑞典-68，西班牙-62，意大利-17以及美国-52。

而约翰逊在各国的得分则分别为英国-22，意大利-40，德国-53，法国-24，西班牙-48以及美国的-2。

该报道称，中国作为世界上第二大经济体，一直是许多国家希望发展经贸及其他关系的对象。但是习近平主政以来在外交和内政上的强势作为，不仅让中国与欧美国家的关系陷于困境，而且也大大增大了许多国家民众对中国以及对习近平本人的负面看法。YouGov民调公司的最新民调结果并不令人意外。