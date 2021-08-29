竞接默克尔宝座的大选今开首场电视火辣辩论会 选民却兴趣缺缺

德国现总理默克尔与她的基民盟可能的接班人拉谢。 资料照片

德国今天晚上举行9月立法大选前第一次竞选担任联邦政府总理的候选人全国电视直播辩论。尽管德国大选选情跌宕，3位候选人民意力量消长变化，选民似乎并不抱有热情。民调显示，大约只有三分之一的选民说可能打开电视听他们辩论。

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德国大选选前第一次电视辩论将在今天晚上8点10分（格林尼治标准时间18点10分）开始，由基民盟Armin Laschet，社会民主党（SPD）Olaf Scholz，以及绿党Annalena Baerbock相互对阵。

据“图片报”今天公布的一项新民调显示，社民党的领先优势扩大到24%，而基民盟只有21%，6个月前保守派的投票意向为34%。绿党候选人的民意支持为17%。该报提及默克尔的基民盟和基社盟之间的右翼联盟阵营陷入恐慌状态。

法新社说，无论选举结果如何，下一届政府的组建可能会非常复杂，三个政党的组合尚未确定，其中还可能包括被认为有12%左右的FDP自由派，甚至是激进的左翼Die Linke作为 "王牌"。这可能给德国的政治生活带来不稳定。

就在几周前，在默克尔执政16年后，胜利似乎再次许给了右翼，但此格局现在粉碎了，右翼很可能在9月26日的选举后告别执政。

对于这三位候选人来说，都"很难与默克尔相比"，据图尔津政治教育学院院长乌苏拉-明奇说，"即使在默克尔的领导下并非一切一帆风顺，包括阿富汗议题。” 默克尔在德国仍然非常受欢迎。

在这种情况下，63岁的社民党奥拉夫-肖尔茨（Olaf Scholz）打出了能力和经验这张牌，让他风头正劲。他是目前与右派联合政府的财政部长和副总理，而他的两个竞争对手从未担任过国家政府成员。

根据德国公共电视台ZDF的最新政治晴雨表，如果可以直接选举，几乎一半的受访者说会选择他作为总理，而阿明-拉谢和安娜莱娜-贝尔博克的支持率分别只为17%和16%。

但情况并非如此，因为德国总理选举是由议会代表们决定的。

尽管奥拉夫-肖尔茨（Olaf Scholz）的魅力不大，但他改变了竞选公关，而他的竞争对手与此同时却犯了许多错误。据奥拉夫-肖尔茨说，"公民了解我，" 他的此一最近竞选口号式宣称，借鉴了默克尔2013年的一个关键竞选口号（"你了解我"）。据明镜周刊指出，"奥拉夫-肖尔茨已经成为默克尔化的人"。

另一方面，自比默克尔的合法继承人的阿明-拉谢，一直以立场动摇和错言错语而著称，无论是在新冠病毒大流行期间还是在洪水期间，都让人怀疑他是否有作为危机管理者的素质。在为德国水灾受害者举行的悼念仪式上，他被拍摄到大声谈笑，他也被抓到抄袭了一本书，拉谢的可信度降到了历史最低点。

而40岁的律师安娜莱娜-比尔博克在春天制造了一场舆论关注轰动之后，很快就魅力陨落。未申报的奖金、竞选书中的抄袭嫌疑以及美化的简历使她名誉扫地，她的选情不稳定。有评论认为，"她可能高估了自己。" 还有评论说，鉴于她缺乏经验，她最好是让位给受欢迎的党内联合主席罗伯特-哈贝克。

据法新社说，在许多媒体和政治学家看来，绿党和右派都有更受欢迎的人物后备军，他们可是选择了错误的候选人。

尽管这次辩论是9月26日投票前三次辩论中的第一次。然而，在YouGov的一项民意调查中，只有三分之一的德国受访者表示他们会观看这场辩论。