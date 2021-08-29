脱欧后 英国跨国家庭明年3月29日遭遇麻烦新限期

对于生活在欧洲大陆的英国和欧洲夫妇来说，英国脱欧已经成为一个令人头痛的行政问题。如果他们希望英国配偶获得长期居留身份，即允许欧洲人保持脱欧前的身份权利地位，他们必须在2022年3月29日之前搬到英国去住。

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据本台在伦敦记者报道称，与英国男人或女人结婚将不再是移居英国的足够条件。从2022年3月29日起，欧洲配偶必须满足某些标准才能获准跟随其伴侣进入英国。

据该报道，尼克是一名退休的英国工程师。他与他的西班牙妻子住在德国。他们决定赶回英国，以避免签证费用涨价和繁文缛节。但为了让他们16岁的儿子在德国完成学业，他们将不得不在这两个国家两头跑。尼克说："我打算搬回英国，我也打算把我的妻子戴安娜也带过来，争取在3月前获得定居身份。但在我们两个人之间，我们将在英国和德国之间旅行，这样我们就可以在儿子完成中学学业前能照顾他。"

3月29日之后，为了让英国配偶获得家庭签证，欧洲配偶的年收入必须超过21,000欧元，无论伴侣的收入如何。这对所有想回到英国生活但又依赖欧盟配偶的收入的夫妇来说都是一个问题。