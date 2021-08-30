欧盟决定重新对美、以实施旅行限制

欧盟决定重新对美国和以色列实施旅行限制。美国航空公司在一份声明中表示遗憾。美航表示：欧盟的建议是一种倒退，显然让那些努力工作以安全恢复跨大西洋服务的美国航空公司感到失望。

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美航还表示：随着欧盟航空的重新开放，美国人争先恐后买机票，收拾行装，盼着与近两年不见的亲人团聚。而遗憾的是欧盟做出了相反的决定。

美国媒报道称，欧盟官员们29日表示，由于最近几周美国新冠确诊病例数和住院人数激增，欧盟建议成员国重新对来自美国的游客实施旅行限制。

据《纽约时报》29日消息，欧盟官员们表示，从30日开始，美国将被欧盟27国的旅行“安全名单”删除，美国居民入境欧盟国家将接受隔离和检测要求等额外限制。报道指出，欧洲理事会提出的建议对成员国不具有强制性，是否实施这些限制将由这些成员国家自行决定。

尽管美国部分地区的感染率相对较高，但大多数欧洲国家今年6月仍对美国重新开放，希望带动当地旅游业复苏。报道称，“安全名单”中的国家每10万人在14天内每日新增病例少于75例，其游客可进入欧盟。然而，美国的感染率远高于该阈值，上周该国新冠肺炎住院人数就攀升至10万人以上。

预计欧盟将在未来几天宣布其已实现其 70% 的成年人口完全接种疫苗的目标，但其成员国之间接种人数相差也很多。