欧盟计划今天召开紧急会议， 讨论阿富汗移民问题

欧盟预计于星期二召开紧急会议，根据一份路透社看到过的声明草稿，多国内政部长预计在会中表示：基于前车之鉴，欧盟和成员国将透过准备协调而且有序的应对措施，决心共同防止过去所面临的失控大规模非法民潮再起。

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中央社报道，欧盟讨论因应措施的时机，适逢联合国难民署（ UNHCR）警告今年底前可能有多达50万名阿富汗人逃离祖国。

联合国难民署高级专员格兰迪（Filippo Grandi） 再度呼吁阿富汗邻国维持边界开放，并希望更多国家与 伊朗和巴基斯坦一同分担收留阿富汗人的责任；这两国已收容220万名阿富汗人。

欧盟官员表示，尽管塔利班控制阿富汗后，提供援助变得更加複杂，欧盟各国部长星期二将在布鲁塞尔召开的紧急会议中，重申提供更多资金给阿富汗和周边国家的承诺。

欧盟声明草稿写道，欧盟也应加强对阿富汗周边国家的支持，以确保该地区有需要者获得充足保护。

前述声明草稿指出，欧盟各国内政部长也誓言要为 欧盟人民遏阻来自阿富汗的新安全威胁，但草稿没提及 新措施的具体细节。

此外，国际救援委员会表示，欧盟应制定新方案以在未来12个月 重新安置至少3万名阿富汗人。委员会估计，目前已有 260万名阿富汗难民，多由伊朗和巴基斯坦收容。

欧盟政府希望避免2015年的混乱难民和移民潮重演 ，当时欧盟措手不及，致使各国埋下分歧种子，且助长 极右翼政党支持度，希腊、意大利和其他地区极右阵营 规模也因而扩大。

尽管土耳其在欧盟资助下协助遏止2015年危机，接 纳数以百万计逃离祖国的叙利亚人，但因COVID-19（ 2019冠状病毒疾病）疫情，加上经济衰退为社会和安全 部门带来的压力，安卡拉当局目前较不愿收留大量阿富 汗人。