阿难民潮？

欧盟在接收阿富汗难民问题上意见分歧很大

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Les pays membres de l'Union européenne ont annoncé le 31 août qu'ils allaient renforcer leur aide à l'Afghanistan et à ses voisins mais ils ne sont pas parvenus à s'accorder sur une politique commune d'accueil des demandeurs d'asile susceptibles de gagner l'UE après avoir fui les taliban le 31 août 2021
Les pays membres de l'Union européenne ont annoncé le 31 août qu'ils allaient renforcer leur aide à l'Afghanistan et à ses voisins mais ils ne sont pas parvenus à s'accorder sur une politique commune d'accueil des demandeurs d'asile susceptibles de gagner l'UE après avoir fui les taliban le 31 août 2021 © REUTERS/Jon Nazca
作者： 法广
44 分钟

欧盟27国内政部长就如何接收阿富汗难民和庇护申请者召开会议。会上奥地利、丹麦和捷克内政部长坚持严格控制难民潮的必要性，防止加大恐怖袭击的风险。国际发展及救援的非政府组织乐施会（Oxfam）谴责欧盟“不履行为寻求安全的人提供庇护并将其转移到其他国家的国际义务”；国际特赦组织敦促欧盟履行义务，表示欧洲国家有“保护难民的责任并有义务把他们转移到第三国。

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德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）在会上表示：我们要尽力让移民不要远离他们的家乡和文化。但强调说，如果面临追捕风险的人可以移民至欧洲。联合国曾表示：年底会有超过51万5000名阿富汗人逃离他们的家园。德国在2015年叙利亚发生战乱之后，接纳了一百多万叙利亚难民。

 

奥地利、丹麦和捷克等国的态度十分强硬。奥地利内政部长尼哈默(Karl Nehammer) 表示：我们需要发出明确的信息，不要远离阿富汗的邻国，我们会支援和帮助接纳阿富汗难民的亚洲国家。

内政部长达尔马宁(Gerald Darmanin)表示：法国在接收难民的同时会加强严格的监控措施。他还表示：我们的目标是帮助所有帮助过法方被塔利班追捕的阿富汗难民；但不能接受失控的难民潮。

欧盟建议在2021-2027年预算中，拨款2亿欧元资助像巴基斯坦或塔吉克斯坦等邻国。但欧盟内部事务专员于尔娃·约翰松（Ylva Johansson）一再强调说，我们不能照搬2016 年与土耳其签署的关于叙利亚难民的财政支持协议。

欧盟内部事务专员于尔娃·约翰松（Ylva Johansson）还表示：避免移民危机的最好方法是避免人道主义危机。这就是为什么我们必须通过实地的国际组织支持阿富汗人。

欧盟内部事务专员说：欧盟“远未达到承认塔利班”的阶段。她还表示：“如果塔利班最终变成和过去一样的塔利班，则存在巨大的人道主义危机风险，那么欧盟已经设定了严格的条件来解冻对阿富汗经援。

31日的会议，没有一个成员国对接待阿富汗难民做出量的承诺。 专员宣布将于 9 月组织一个关于“重新安置”阿富汗难民的论坛，但没有宣布配额。

欧盟个成员国庇护制度不统一，移民接收在欧盟就成为一个高度敏感的话题。在最终声明中，成员国还承诺“尽最大努力确保阿富汗局势不会给欧盟公民带来新的安全风险”，并强调“对撤离人员实施严格的核查措施”。

斯洛文尼亚内政部长阿莱斯·霍伊斯(Ales Hojs)表示：我们必须谨小慎微，避免对打着寻求庇护者的幌子实际上是罪犯、强奸犯或有其他图谋的人混入欧洲国家。

 卢森堡外长阿赛尔伯恩（Jean Asselborn）批评欧洲移民政策正朝着“错误的方向”行进。他表示：欧盟“建立（难民）重新安置计划，为被追赶和无法在阿富汗正常生活的人带来一线希望。

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