欧盟在接收阿富汗难民问题上意见分歧很大

欧盟27国内政部长就如何接收阿富汗难民和庇护申请者召开会议。会上奥地利、丹麦和捷克内政部长坚持严格控制难民潮的必要性，防止加大恐怖袭击的风险。国际发展及救援的非政府组织乐施会（Oxfam）谴责欧盟“不履行为寻求安全的人提供庇护并将其转移到其他国家的国际义务”；国际特赦组织敦促欧盟履行义务，表示欧洲国家有“保护难民的责任并有义务把他们转移到第三国。

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德国联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）在会上表示：我们要尽力让移民不要远离他们的家乡和文化。但强调说，如果面临追捕风险的人可以移民至欧洲。联合国曾表示：年底会有超过51万5000名阿富汗人逃离他们的家园。德国在2015年叙利亚发生战乱之后，接纳了一百多万叙利亚难民。

奥地利、丹麦和捷克等国的态度十分强硬。奥地利内政部长尼哈默(Karl Nehammer) 表示：我们需要发出明确的信息，不要远离阿富汗的邻国，我们会支援和帮助接纳阿富汗难民的亚洲国家。

内政部长达尔马宁(Gerald Darmanin)表示：法国在接收难民的同时会加强严格的监控措施。他还表示：我们的目标是帮助所有帮助过法方被塔利班追捕的阿富汗难民；但不能接受失控的难民潮。

欧盟建议在2021-2027年预算中，拨款2亿欧元资助像巴基斯坦或塔吉克斯坦等邻国。但欧盟内部事务专员于尔娃·约翰松（Ylva Johansson）一再强调说，我们不能照搬2016 年与土耳其签署的关于叙利亚难民的财政支持协议。

欧盟内部事务专员于尔娃·约翰松（Ylva Johansson）还表示：避免移民危机的最好方法是避免人道主义危机。这就是为什么我们必须通过实地的国际组织支持阿富汗人。

欧盟内部事务专员说：欧盟“远未达到承认塔利班”的阶段。她还表示：“如果塔利班最终变成和过去一样的塔利班，则存在巨大的人道主义危机风险，那么欧盟已经设定了严格的条件来解冻对阿富汗经援。

31日的会议，没有一个成员国对接待阿富汗难民做出量的承诺。 专员宣布将于 9 月组织一个关于“重新安置”阿富汗难民的论坛，但没有宣布配额。

欧盟个成员国庇护制度不统一，移民接收在欧盟就成为一个高度敏感的话题。在最终声明中，成员国还承诺“尽最大努力确保阿富汗局势不会给欧盟公民带来新的安全风险”，并强调“对撤离人员实施严格的核查措施”。

斯洛文尼亚内政部长阿莱斯·霍伊斯(Ales Hojs)表示：我们必须谨小慎微，避免对打着寻求庇护者的幌子实际上是罪犯、强奸犯或有其他图谋的人混入欧洲国家。

卢森堡外长阿赛尔伯恩（Jean Asselborn）批评欧洲移民政策正朝着“错误的方向”行进。他表示：欧盟“建立（难民）重新安置计划，为被追赶和无法在阿富汗正常生活的人带来一线希望。