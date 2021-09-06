德国官方说：新大使突然死去没有政治性因素迹象

德国今天宣布驻中国大使贺岩(Jan Heckers)突然逝世，但至此没有提供逝世消息细节引发关注。稍后，德国官方说，新大使逝世没有显示政治性因素迹象。54岁的贺岩到任中国有一个多月的时间，但上任工作只有两个星期时间，此前8月1日抵达中国，接受疫情隔离。德国新大使死因仍尚未得到证实，德国官方排除政治因素也属罕见。

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据路透社今天报道，德国称没有迹象表明驻华大使贺岩去世是出于政治性因素。

该报道引述一名德国外交部发言人周一表示，没有理由认为德国新任命的驻中国大使贺岩(Jan Heckers)的突然去世是出于政治因素。德国外交部发言人Andrea Sasse在柏林举行的例行新闻发布会上说：“没有迹象表明他的死亡与他的政治职能有关。”

德国驻华大使贺岩上任两周突然过世，德国驻华使馆降半旗。

德国驻华大使馆通过社交媒体告诉路透，54岁的贺岩是德国总理梅克尔的外交政策顾问，他于8月24日才向中国外交部递交国书履新。

其死因尚未得到证实。

据德国外交部在其网站上表示，“获悉德国驻华大使突然离世，我们深感悲痛和震惊。”

该报道说，大使馆发言人不愿对路透社发表进一步评论。

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上被问及贺岩的死讯时表示哀悼。据汪文斌称，中国对贺岩大使的突然离世感到震惊，他到任以来一直积极推动双边关系。汪文斌并表示，中国愿为贺岩的家人和德国驻华使馆处理后续事宜，尽可能提供便利。

德国驻北京大使馆周一降半旗。

据德国大使馆称，贺岩在8月1日抵达中国，和其他所有抵达的人一样，需要经过一段时间的隔离。