德国车展起抗议 息事宁人自法兰克福搬至慕尼黑

著名的德国车展--IAA，明天本周二（9月7日）开幕，该车展不是按照传统在法兰克福，而是在慕尼黑举办。制造商认为该城市举行在全国范围内竞争激烈的车展更为安全。慕尼黑可能不会有反汽车反污染反全球化的大型示威纷扰车展。

广告 继续浏览后续

据本台在柏林的记者Nathalie Versieux报道称，法兰克福的德国车展已经成为过去。去年因健康危机而无法举行的车展在2019年最后一届在德国金融之都法兰克福举行，该城市也是极左派的圣地，给人留下了痛苦的回忆。

当时展厅大楼外的示威活动，在默克尔造访期间被反汽车活动家占据的展台，还有该市市长的批评讲话，法兰克福市长也反对汽车... 因此，再也不存在汽车制造商往后再次踏足法兰克福的问题了。

现在是慕尼黑接棒车展，慕尼黑被认为是安全的汽车首都，因宝马的总部也在这里，据消息说，今年将举办一个全新的展会。重点是电动汽车和未来的出行远景：包括首次设立了自行车展台，但这一决定受到了某些品牌的强烈质疑。

在制造商担心来自特斯拉和很快来自中国的竞争时，德国汽车行业正在加紧努力，以期重拾公众信心。