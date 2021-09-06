德国驻华新大使贺岩突然离世 原因尚未公布

德国外交部周一（9月6号）表示，德国驻华大使贺岩(Jan Hecker)突然去世，终年54岁。

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据德国驻华大使馆在官网发布的中文声明，外交部发言人说：“获悉德国驻华大使突然离世，我们深感悲痛和震惊。在这一时刻，我们心系他的家人以及他的亲友和同事。”

德国外交部尚未公布贺岩的死因。

贺岩在大约两周前（8月24日）才刚履新出任中国大使。德国之音报道，贺岩和他的家人于8月抵达北京，他已经提交了他的外交国书，并在月底开始工作。

中国媒体引述中国外交部此前发布的消息显示，贺岩于8月1日抵华，中国外交部礼宾司司长洪磊8月24日接受了德国新任驻华大使贺岩递交的国书副本。

根据德国驻中国使馆官网资料，贺岩生于1967年，2015至2021年在德国联邦总理府工作，最初担任难民政策协调领导小组组长，2017年起担任对外政策、安全和发展政策司司长及默克尔的对外政策顾问。他被认为是德国默克尔的亲信之一。

报道称，作为一名法律学者，贺岩在2011年至2015年期间曾担任德国联邦行政法院的法官。在此之前，他一直受雇于内政部。

贺岩2015年加入默克尔的总理办公室后，在一个新成立的协调难民政策的团队中担任负责人。因此，在2015年所谓的移民危机期间，贺岩努力实现默克尔的计划，即在她的 "我们能做到"（"wir schaffen das"）座右铭下，为接收安置数十万名寻求庇护者方面发挥了作用。

分析认为，这有助于推动贺岩更接近默克尔的核心圈子。2017年，贺岩被任命为总理府外交、安全和发展政策部门的负责人，在这个职位上，他曾陪同总理出访。

默克尔发布的声明说："我怀着感激的心情想到我们在一起的工作，并为多年来与他紧密联系在一起而感到高兴。："我向他的妻子、孩子和其他亲人表示最深切的同情，他们的悲痛是无法估量的。

德国外交部网站公布的资料显示，贺岩已婚，育有三个孩子。