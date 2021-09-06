德6成人口接种不如预期 专家：防疫措施恐升级

德国目前仅6成人口完成两剂的接种，专家警告由于接种率不如预期，9月6日秋天防疫措施升级将难以避免。

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德国目前有61.2%的人口完整接种过两剂的新冠疫苗，不过接种进度在过去1个月显著减缓。儘管疫苗数量充足，部分民众以不信任疫苗、自认不会染疫等理由拒绝接种。

柏林夏里特医院（Charité）病毒研究所所长德罗斯登（Christian Drosten）表示，一些民众觉得无所谓，因此接种率不如预期，“今年秋天肯定会重新实施限制社交接触的措施”。

这位德国最重要的病毒专家在“北德广播公司”（NDR）受访时还警告，随著疫情加重，60岁以上但没接种的人今秋将面临“巨大风险”。

德罗斯登指出，超过9成的人口完成接种，理论上可以终结疫情，目前看来这目标遥不可及，他呼吁政府採取措施提高接种率。

传染力强的Delta变种病毒肆虐欧洲。根据防疫主管机关罗伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的推算，12至59岁的人口至少8成5、60岁以上至少9成接种过两剂疫苗，才能阻止疫情在今年秋季和冬季的扩散。

德国疫情在过去1个月有升温迹象，最近几天每天新确诊的人数都超过1万人。政府正规划为老人院院民等染疫风险高的民众追打第3剂疫苗。