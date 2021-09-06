防疫不佳

德6成人口接种不如预期 专家：防疫措施恐升级

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Nicole (à gauche), 12 ans, tient la main de sa sœur jumelle, Jessica, alors qu’elle se fait vacciner avec le vaccin Pfizer au centre de vaccination du district de Ludwigsburg, dans le sud de l’Allemagne, le 3 août 2021.
Nicole (à gauche), 12 ans, tient la main de sa sœur jumelle, Jessica, alors qu’elle se fait vacciner avec le vaccin Pfizer au centre de vaccination du district de Ludwigsburg, dans le sud de l’Allemagne, le 3 août 2021. © THOMAS KIENZLE / AFP
作者： 法广
21 分钟

德国目前仅6成人口完成两剂的接种，专家警告由于接种率不如预期，9月6日秋天防疫措施升级将难以避免。

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德国目前有61.2%的人口完整接种过两剂的新冠疫苗，不过接种进度在过去1个月显著减缓。儘管疫苗数量充足，部分民众以不信任疫苗、自认不会染疫等理由拒绝接种。

 

柏林夏里特医院（Charité）病毒研究所所长德罗斯登（Christian Drosten）表示，一些民众觉得无所谓，因此接种率不如预期，“今年秋天肯定会重新实施限制社交接触的措施”。

这位德国最重要的病毒专家在“北德广播公司”（NDR）受访时还警告，随著疫情加重，60岁以上但没接种的人今秋将面临“巨大风险”。

德罗斯登指出，超过9成的人口完成接种，理论上可以终结疫情，目前看来这目标遥不可及，他呼吁政府採取措施提高接种率。

传染力强的Delta变种病毒肆虐欧洲。根据防疫主管机关罗伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的推算，12至59岁的人口至少8成5、60岁以上至少9成接种过两剂疫苗，才能阻止疫情在今年秋季和冬季的扩散。

德国疫情在过去1个月有升温迹象，最近几天每天新确诊的人数都超过1万人。政府正规划为老人院院民等染疫风险高的民众追打第3剂疫苗。

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