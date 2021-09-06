英国两艘巡逻舰7日启程 展开印太常态部署

英国皇家海军新型巡逻舰艇“添马舰”（HMS Tamar）及“史佩舰”（HMS Spey）将于伦敦时间7日上午自英格兰东南部朴茨茅斯港（Portsmouth）启程，展开在印太地区为期至少5年的常态部署。

广告 继续浏览后续

根据规划，“添马舰”及“史佩舰”将先穿越大西洋，再经巴拿马运河（Panama Canal）进入太平洋水域。夏威夷预计是这两艘舰艇在太平洋水域的第一个泊靠点，接著将访问印太地区数个国家。

“添马舰”及“史佩舰”原定8月底展开在印太地区的常态部署，但整备时间较原先预计的长。英国海军今年稍早曾宣布，“添马舰”及“史佩舰”将在印太区域与“伊丽莎白女王号”（HMS Queen Elizabeth）航空母舰打击群会合，但延后启程恐让相关计划难以落实。

两艘舰艇的联合作战区（Joint Operations Area）横跨非洲东岸至美国西岸。它们不会有母港，将在印太区域不同港口进行维护、补给等工作。

目前还不清楚这两艘舰艇是否会在南海等争议水域执行自由航行任务（FONOPS）任务。

关注英国海军的独立新闻及分析评论平台“海军瞭望”（Navy Lookout）指出，“添马舰”及“史佩舰“至少其中一艘将参加全球规模最大、由美国主导的环太平洋军演（RIMPAC），以及与印度海军举行”康坎“（Konkan）联合演训。

”海军瞭望“分析，”添马舰“及”史佩舰“仅配备轻武装，显然没有影响区域军事平衡的能力或意图，在维护海上安全方面能发挥的作用也有限。它们常态部署的主要价值在贸易及外交领域，并向盟友及伙伴宣示脱欧后的英国长期经营亚太的决心和实力。

英国政府数次强调，重返印太地区符合英国的经济及安全利益，相关军事等部署也将向各国宣示，英国在维护立基于规范的国际秩序及自由航行、贸易等方面具不可或缺角色，脱欧后的英国将致力打造”全球化英国“（Global Britain）。