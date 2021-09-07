德国慕尼黑国际车展开幕 中国多家企业亮相

在疫情影响下，德国国际汽车展（IAA）周二首次在慕尼黑拉开序幕。德国总理默克尔参加了开幕式。中国参展商的产品已引起关注。

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据德国广播电台报道，默克尔总理在国际车展开幕式表示，德国必须继续是汽车生产的一个重要基地。转向气候中和的移动是为了保住在德国的工作岗位。

今年的国际车展聚焦未来交通智能解决方案。飞行工具和自行车工业也参加了展览。来自自行车工业的多家公司都是首次参展。

国际车展开幕当日受到环保者的抗议。抗议过程曾使慕尼黑周边高速公路上的交通暂时瘫痪。警方称，抗议者在几条高速公路上展开了横幅。展览会场前也出现了抗议集会。抗议者表示，目的是要让公众意识到气候危机的威胁无所不在。

除了德国的经典车牌大众，宝马和奔驰外，中国也有欧拉，小鹏，WEY, 零跑，华为等多家参展商参展。 比如，中国长城汽车旗下魏牌摩卡（Coffee 01）在博览会上首次露面，便立即引起了德国《商报》的关注。该报称，这辆新一代SUV摩卡能行驶很长的里程，拥有现代插电技术和自信的SUV价格。德国《星星》周刊则提到，华为以及中国的自动驾驶技术是展会的一大看点。

德国汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）向柏林出版的《日报》表示，曾经是世界上最大车展的德国国际汽车展正处于危机之中。经典意义上的车展已经过时了。现在的车展是具有民间节日特色的活动。德国的汽车展已不纯粹是车展。北京车展之所以成功，是因为北京车展不需要扩大话题范围。中国一直是世界上最重要和最大的汽车市场。外国和本国汽车制造商有很多东西可以提供，特别是在电动汽车和自动驾驶方面。杜登霍夫还表示，人们对电动汽车和自动驾驶的发展充满好奇。但车展举办方并没有从各个方面看到这种吸引力，因此选择了没有完全抓住时代精神的话题。当然，德国汽车制造商也在关注自动驾驶这个话题。但在中国的上海和北京，已有超过500公里的测试轨道，甚至自动驾驶卡车也已经在那里试用。自动驾驶本身就是一个独立的话题，可以决定整个博览会。