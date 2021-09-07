新疆：德国多家品牌零售商遭指反人类罪共犯

总部设在柏林的非政府组织欧洲宪法和人权中心（ECCHR）说，它已经 "对几家德国公司提出申诉"，指控它们是 "反人类罪的共犯"。国际品牌服装连锁店Hugo Boss和C&A，以及零售连锁店Lidl、Aldi North和Aldi South都是该组织指控的目标。该协会指责这些公司 "直接或间接地从中国西北部强迫新疆维吾尔少数民族劳动中获利并成为共犯"。4月，反腐组织Sherpa也在法国对包括优衣库和Zara在内的四家跨国服装公司提出了类似投诉。

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据法新社报道称，人权活动人士周一表示，他们已在德国对包括Lidl和Hugo Boss在内的几家公司提出申诉，他们指控这些公司从中国穆斯林维吾尔族成员的强迫劳动中 "获利"。总部设在柏林的非政府组织欧洲宪法和人权中心（ECCHR）说，它已经 "对几家德国公司提出申诉"，指控它们是 "反人类罪的共犯"。这些公司"直接或间接地从强迫新疆维吾尔少数民族劳动中获利并成为共犯"。

法新社说，西方国家指责中国政府将中国西部这个以穆斯林为主、讲突厥语的社区的成员大规模地关在巨大的劳改营中。然而，人权组织投诉所针对的公司在该地区有供应工厂，他们已经 "公开和自愿地对此供认不讳"。

据欧洲人权委员会主任Miriam Saage-Maass评论说，虽然该非政府组织很难获得涉嫌与强迫劳动勾联的确凿证据，但问题是，拥有与新疆的商业关系是否是协助和支持这些犯罪的一种方式。" 据她说， "我们认为，这五起案件只是一个更大、更系统的问题的一个例子。"

据法新社，今年4月，反腐组织Sherpa也在法国对包括优衣库和Zara在内的四家跨国服装公司提出了类似投诉。这导致法国国家反恐怖主义检察官办公室（Pnat）的 "反人类罪 "部门在6月底开始调查。

美国声称，北京正在对新疆的维吾尔人和其他突厥人进行种族灭绝，专家估计有超过一百万人被关押在那里。

据该报道，北京否认种族灭绝这一指控，并将这些营地描述为职业培训中心，但维吾尔人拒绝了这一说法，他们说他们被迫放弃了自己的宗教传统。

据美国之音今天报道称，人权组织欧洲宪法和人权中心（ECCHR）指责德国时装零售商从中国新疆的强迫劳动中获利。欧洲宪法和人权中心的商业和人权计划负责人萨格-马森（Miriam Saage-Maass）说，“欧洲政府批评中国侵犯人权，欧洲公司同时又可能从维吾尔人的剥削中获利是不能接受的，”“如果强迫劳动的怀疑被证实，现在是追究这些公司负责人责任的时候了。”

法律诉讼是为了说服检察官对此开启调查。

据利多Lidl一名发言人说，针对公司的指称“是依据旧的供应商的名单做出的，与过去或那个时期的订单有关，”公司对强迫劳动和童工持“零容忍”的政策，要求供应链中的合同公司遵守社会标准。

雨果博斯发言人拒绝接受欧洲宪法和人权中心提出的指控。这位发言人说，“我们不容忍任何形式的强迫或强迫劳动或任何形式的现代奴役，”公司要求供货商证实在供应链中遵守人权和良好的工作条件。

据美国之音，美国今年1月宣布禁止所有新疆的棉花和番茄产品的进口，理由是这些产品使用了维吾尔人的强迫劳动。