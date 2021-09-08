塔利班组政府 美国咨询盟友寻求集体声音

美国国务卿安东尼-布林肯今天抵达德国，希望与干预过阿富汗的盟友国家协调对塔利班领导的政府作出共同回应。据德国外长马斯说，欧美与塔利班“任何进一步的接触都将取决于塔利班的行动。”据马斯感叹说："塔利班宣布成立了一个没有其他团体参与的过渡政府，连同喀布尔发生的针对示威者和记者的暴力事件，都没有给出乐观的信号。”

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据法新社说，美国国务卿布林肯于8日中午时分抵达德国西南部的拉姆施泰因空军基地，该基地是成千上万名从阿富汗撤离的人员经过的枢纽。布林肯早些时候曾前往卡塔尔，那里是喀布尔撤离空运的最大转运中心。

来自20个国家的外交部长们在布林肯先生和德国外交部长海科-马斯的主持下，于下午开始举行虚拟会议，讨论阿富汗的发展方向。

不过，抵达德国后，布林肯参观了军事基地。在一个大型机库的入口处，被安置在拉姆施泰因的1.1万名阿富汗人中的一些人正在等待飞往美国。布林肯蹲下身子，向穆斯塔法-穆罕默迪的儿子展示他手机里储存的自己孩子的照片，穆罕默迪是一名阿富汗军队退伍军人，曾在美国大使馆工作。

布林肯捍卫接待阿富汗难民政策。布林肯还参观了一个为失去父母的阿富汗儿童提供的庇护所。

布林肯对阿富汗难民说，"我的名字是托尼，" 布林肯向年轻的阿富汗人保证说，"许多、许多、许多美国人真的期待着欢迎你们，并把你们带到美国。"

据法新社，美国已经撤离了大约12.3万人，其中大部分是担心塔利班报复的阿富汗人。但美国官员承认仍有许多人需要撤离，并说塔利班已同意放行。

美国将通过外长会议寻求加强国际社会对塔利班的敦促，要求塔利班履行承诺，让阿富汗人按照自己的意愿自由离开。预计会谈还将协调如何处理周二出笼的阿富汗新政府，该政府没有妇女，也没有非塔利班成员，新内政部长还因恐怖主义指控被美国通缉。

据德国外长马斯在今天上午的一份声明中确认，"我们希望在下一阶段以协调的方式联合开展工作，特别是在与喀布尔新领导人的关系方面"，他赞成 "对塔利班采取共同立场"。

美国说，美国对阿富汗政府的组成感到 "担忧"，但会根据其行动来判断。美国官员强调，对塔利班政府的任何正式承认目前都远非确定。

塔利班伊斯兰教徒在9月11日袭击事件后被美国领导的联盟赶走20年后重新掌权，并受到国际社会的压力。塔利班承诺尊重妇女的权利，这些权利在他们第一次执政期间被践踏，这些承诺目前还没有说服力。

在今天的会议期间，德国外长马斯还将重点关注阿富汗面临的 "人道主义危机"，该国正遭受 "干旱导致的粮食短缺 "，"许多人依赖的国际援助目前也停止运作。马斯说："我们准备通过联合国提供人道主义援助，我们将继续与塔利班对话，哪怕只是为了让我们应该负责任的人离开阿富汗。"

马斯说，“任何进一步的接触都将取决于塔利班的行动。”据马斯感叹说："塔利班宣布成立了一个没有其他团体参与的过渡政府，连同喀布尔发生的针对示威者和记者的暴力事件，都没有给出乐观的信号。”