英国首相约翰逊议会明确说：英国的唯一作法是支持美国的全球领导地位

美国近日自阿富汗撤军，北京借机加大威吓台湾力道，宣称爆发战争时，美国绝对不会驰援。英国首相强生近日在国会就相关议题答询表示，台湾局势将持续困难，英国的唯一正确作法就是支持美国的全球领导地位。

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据新头壳今天报道称，英国是否挺台抗中威吓，约翰逊（Boris Johnson）称：支持美国领导全球。美国近日自阿富汗撤军，北京借机加大威吓台湾力道，英国首相约翰逊近日在国会就相关议题答询表示，台湾局势将持续困难，英国的唯一作法是支持美国的全球领导地位。

据该报道，英国国会6日复会。前保守党党魁、“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）成员史密斯（Iain Duncan Smith）当天询问约翰逊，是否注意到自美国及盟友撤出阿富汗后，中国借题发挥、利用阿富汗事件加大威胁台湾力道，包括恐吓台湾民众，一旦战争爆发，美国不会驰援。史密斯问，约翰逊是否愿意利用此答询机会向台湾民众表示，英国全力支持台湾拥有民主及自决（self-determination）的权利，并宣告无论中国说什么，英国都会与台湾同在、支持台湾，以及英国是否有能力说服美国采取同样作法。

据该报道，约翰逊回应，他近期曾与美国总统拜登（Joe Biden）深入讨论中华人民共和国与台湾之间持续存在的问题。约翰逊指出，台湾局势将持续困难；对此，英国的唯一正确作法就是支持美国的全球领导地位，而英国也将持续这么做。