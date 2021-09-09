普京前保镖 紧急部长叶夫根尼-齐尼切夫北极演习中身亡 原因或说法不一样

俄罗斯紧急情况部长叶夫根尼-齐尼切夫8日和一名在几千人的救援演习中据称在悬崖边拍摄部长动作姿势的摄影师双双死亡。俄罗斯官方版本说的是一位勇敢的、英勇的部长，为了拯救正在拍摄他的行动的人而死亡。至少有两家媒体对这一版本提出异议，称反而是电影制作人试图拯救部长而丧命。

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俄罗斯紧急部长叶夫根尼-齐尼切夫于2021年9月8日在北极的一次演习中死亡。据本台报道称，紧急部长叶夫根尼-齐尼切夫于2021年9月8日在北极的一次演习中死亡。紧急情况部长叶夫根尼-日尼切夫和他的摄影师都死在了北极圈以北的严寒中。谁试图拯救对方，具体在哪里？无论是在几乎没有人烟足迹的镍生产城市诺里尔斯克，还是在一百公里外的自然保护区，大家对事实并不清楚。一些媒体质疑官方的说法。

据本台在莫斯科的记者Anissa El Jabri报道称，负责紧急情况的副部长安德烈-古罗维奇说，叶夫根尼-齐尼切夫与63岁的俄罗斯编剧和电影导演亚历山大-梅尔尼克在高高的悬崖边上拍摄。当梅尔尼克滑倒时，叶夫根尼-日尼切夫 "立即赶去救他，但他自己却失去了生命"，安德烈-古罗维奇告诉俄罗斯24频道说："部长叶夫根尼-齐尼切夫一刻也没有犹豫，不是作为一个部长，而是作为一个普通人，作为一个救援者，他采取了一次英雄般的行动。”

该报道称，叶夫根尼-日尼切夫在俄罗斯可能鲜为人知，但他仍然是权力圈的亲密成员。在三年前开始担任政府职务之前，他曾是总统普京的一名保镖。

这位55岁的高级官员的大部分职业生涯都是在俄罗斯安全部队中度过的，在苏联的最后几年开始在克格勃工作。叶夫根尼-齐尼切夫是圣彼得堡人，曾任加里宁格勒州州长，俄罗斯联邦FSB中分管打击恐怖主义的第二号人物，也被认为是普京治下的俄罗斯无可挑剔的官途。一些分析家曾经已经猜想叶夫根尼-齐尼切夫在政治生涯中会有更多耀眼曝光的政府官职。