俄罗斯和白俄罗斯举行联合跨境军演 北约密切关注

2017年进行的西部的军事演习

俄罗斯和白俄罗斯从今天周五起联合举行为期一周的跨界军演，在与北约关系紧张之际，每四年举行一次的军演备受关注。

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俄罗斯和白俄罗斯军人从今天开始联合举行为期一周的跨界军演，这个名叫“西部21”的军事演习在靠近波罗地海和波兰边境进行。

法国方面的消息显示将20万士兵参加，还有80架飞机、300多辆坦克和10艘军舰，每次联合军演都导致俄罗斯与周边国家紧张关系明显上升。

路透社消息白俄罗斯国防部发声明表示，军事演习在俄罗斯和白俄罗斯的训练场举行，是基于“该地区局势稳定被破坏，俄罗斯和白俄罗斯面临有被侵略风险”的情景进行。

北约密切关注本次联合军演，北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁俄罗斯要以透明和可预测的方式进行。与此同时，最近几天，美国和瑞典空军、德国海军都在加里宁格勒附近部署了侦察力量，以确保欧盟东北部边界没有挑衅行为。

此前乌克兰表示，俄罗斯与白俄罗斯的联合军演将“对欧洲及大西洋安全构成威胁”且“具有侵略性”，还呼吁北约国家加强战备。另外波兰在本月初已宣布其与白俄罗斯的边界进入紧急状态30天。

对此，白俄罗斯国防部回应，此次演习不具备威胁性，“对整个欧洲共同体和任何邻国都没有威胁”。