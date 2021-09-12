教皇方济各抵匈牙利出席宗教大会 与欧尔班会谈受关注

罗马教皇方济各周日（9月12号）上午抵达布达佩斯，尽管他此行目的是庆祝重要的国际宗教大会闭幕的弥撒，但所有的目光都将集中在他与匈牙利倡导bao'shou主义领导人维克多-欧尔班的简短会晤上。

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法新社报道，教皇的飞机在当地时间上午7点45分前不久降落。教皇此次匈牙利之行实际上是应国际圣体大会的特别邀请来到布达佩斯，追随1985年在肯尼亚内罗毕出席该活动的约翰-保罗二世的脚步。这也是约翰-保罗二世1996年访问以来的首次教皇访问匈牙利。

与宗教活动相比，教皇在匈牙利的活动中，更受媒体关注的可能更是他与全总理欧尔班在布达佩斯的美术博物馆进行的30分钟会晤。方济各本人以直言不讳著称，但不知他是否会在与欧尔班谈到他关注的移民问题和对LGBT+人群的宽容问题，而这些都是欧尔班备受批评的焦点所在。

教皇本人来自一个移居到阿根廷的意大利移民家庭，他总是不停地提醒老欧洲，其过去是由一波又一波的新移民建立的。他为接收所有逃离战争或经济苦难宗教的难民而去敲开较富裕国家的大门，而这有时在天主教徒的队伍中也会引发不理解。但教皇反驳说，帮助被排挤的人显然是基督精神所在。

匈牙利正在南部边境修建一堵墙，以防止 "穆斯林 "的到来，欧尔班经常因其严格的庇护政策而招致布鲁塞尔的愤怒，但他以保护欧洲基督教遗产的愿望进行辩解。

法新社报道，在匈牙利，亲欧尔班的媒体甚至称方济各为 "低能儿"。他们也没有不注意到教皇对该国闪电般的七小时访问后，就将在邻国斯洛伐克进行为期三天的全面国事访问。法新社引述一位电视评论员说，"他想羞辱匈牙利。"

在方济各出访之际，其支持者们急于避免任何争议，更愿意强调 "匈牙利帮助 "计划，该计划通过建造教堂或学校来帮助处于困境的人们 "有尊严地留在他们的原籍国"。第52届国际圣体大会秘书长科内尔-法布里（Kornél Fábry）神父说，匈牙利 "不是一个富裕的国家"，但它帮助叙利亚重建教堂和学校，或向非洲派遣医生。在匈牙利首都，教皇还将花时间会见主教，然后是各基督教派的代表和犹太社区，这是中欧最大的犹太社区，有10万名成员。

当天上午活动结束时，教皇将在布达佩斯巨大的英雄广场上举行露天弥撒，预计总理欧尔班将出席，他本人信仰加尔文主义，但其妻子是天主教徒。

预计约有75,000人参加弥撒，而其他人将能够通过大屏幕观看。在反对派控制的城市，海报欢迎方济各，赞扬他呼吁团结和容忍少数群体。

84岁的教皇方济各的第34次国际旅行是在其结肠手术后约两个月进行的，该手术需要进行全身麻醉并在医院疗养十天。