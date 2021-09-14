沙利文致电立陶宛总理 波兰与波罗的海三国举行首次外长防长会谈

美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)9月13日与立陶宛总理英格利达∙西莫奈特（Ingrida Simonyte）通话。此外，波兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚的外长和防长当天在里加举行了四国间首次这一形式的会谈。

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白宫的声明称，“国家安全顾问杰克∙沙利文今天与立陶宛总理英格利达∙西莫奈特通话，肯定了我们双边关系的力量。他们讨论了正在进行的深化我们两国间经济、外交和国防合作的努力。”声明称，“沙利文先生重申了美国对立陶宛的坚定支持，因为他面临着来自中华人民共和国的企图胁迫。他还强调，美国赞赏立陶宛支持民主和人权的有原则的外交政策，包括在白俄罗斯。沙利文先生谴责卢卡申科政权策划的非正常移民潮越过其边界的行为。”

此前，立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）10日会见了美国国务院负责欧洲和欧亚事务的副助理国务卿墨菲（Michael J. Murphy）。据立陶宛方面介绍，会议重点讨论了与双边经济合作、区域和全球安全以及与俄罗斯、白俄罗斯和中国关系中的战略挑战有关的问题。

9月13日，兰茨贝尔吉斯与立陶宛国防部长阿努绍斯卡斯（Arvydas Anušauskas）一起出席了在拉脱维亚里加举行的，波罗的海三国和波兰的外交部长和国防部长会议。据了解，会议重点讨论了加强波罗的海三国和波兰的威慑和防御能力，以及区域安全挑战。

立陶宛外交部称，“部长们一致认为有必要确保及时和全面执行6月14日在布鲁塞尔举行的北约元首和政府首脑级会议上通过的《北约2030》决定，特别是在集体防御和威慑方面。”在里加举行的会议是这种形式的第一次活动，旨在发展爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰之间的安全和防务磋商和协调。

波兰外长拉乌（Zbigniew Rau）强调，“部长们同意有必要密切关注局势，并与北约盟国一起做好适当反应的准备。”波兰外交部称，“此外，部长们讨论了北约发展方向，作为准备明年由联盟国家元首和政府首脑通过的新联盟战略概念工作的一部分。波兰和波罗的海国家外长还在欧盟活动的背景下讨论了白俄罗斯的局势。”

拉乌表示，华沙仍然致力于波罗的海国家的安全，“我们的武装部队目前驻扎在拉脱维亚，作为北约前沿军事存在的一部分”。他强调说，“我们打算继续参与该地区的这项任务和其他北约任务。”波兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚的国防部长周二在靠近俄罗斯和拉脱维亚边境仅1小时车程的阿达齐训练场观看了一场战术演习，目的是为联合防御活动做准备。

9月2日起，拉脱维亚举行为期2周的“银箭”多国联合军事演习。波兰外交部指，参加军演国家通过表明北约东翼国家团结一致，并共同努力来提高他们的军事技能。