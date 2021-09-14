身为密接者的普京指望“卫星”疫苗能助他不生病

俄罗斯总统普京周二透露，因为他与一名感染新冠生病的合作者有接触，而不得不进行隔离并取消参加几次峰会，普京并表示他指望“卫星”疫苗能让他不生病。

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法新社从莫斯科发出的报道指出，这一宣布是在普京最近才恢复公开活动之际发布的。普京只是最近才恢复了他在俄罗斯国内的行程，才开始举行公开会议，这些会议大部分时间都是通过视频会议的形式进行的，会议每天在电视上播出。能够见到他的少数几个人都不得不先经历一段时间的隔离。

星期一，普京在莫斯科会见了叙利亚总统巴沙尔·阿萨德。

在计划于本周举行的立法选举越来越近的时候，普京周二在电视上与执政的统一俄罗斯党领导人举行视频会议，普京证实，他的一名合作者虽然接种了疫苗，但还是感染了新冠病毒。

普京表示，“他又重新接种了疫苗，但显然太晚了。接种疫苗三天后，他就病倒了。之前一天，我与他一整天都在非常密切地沟通。”

今年3月份就接种了疫苗的普京，表示他“希望一切都能按预期进行，希望卫星疫苗将真正展示其对新冠病毒的高水平保护”。普京说他有“高”水平的抗体。

周二早些时候，克里姆林宫宣布，普京的身边有“已经确认的新冠病例”，这迫使他要在“一段时间内自我隔离”。

当被问及68岁的俄罗斯总统是否接受过病毒检测、结果是否为阴性时，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）回答说：“绝对是的。总统的身体‘绝对健康’”。

这名发言人还表示，隔离不会直接影响总统的工作，会议是通过视频举行的。

但普京周四和周五将不会亲自参加在塔吉克斯坦举行的两次地区峰会，即集体安全条约组织（OTSC）和上海合作组织（SCO）的峰会。