意大利部长：绿色通行证规定将扩大至全国劳工

意大利地区事务部长杰米尼15日表示，政府将在16日内阁会议决定强制要求公私部门劳工皆须持有新冠“绿色通行证”才能上班。这将使得意大利成为欧洲首个国家采取这类政策。

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意大利的新冠“绿色通行证”（Green Pass）有纸本和数位两种版本，可证明持有人已接种至少一剂疫苗、采取检阴性或近期曾染疫康复。

绿色通行证原本推出目的，是为了让民众便于在欧洲联盟各国间旅行。但包括意大利在内的一些欧盟国，也在国内要求民众上健身房、参观博物馆和美术馆或进到餐厅室内用餐时，必须出示这个通行证。

杰米尼（Mariastella Gelmini）15日接受国营意大利广播电视公司电台（RAI radio）访问时透露，明天内阁会议将是扩大绿色通行证适用范围的“重大时刻”。

意大利染疫死亡人数在欧洲仅次于英国。目前全国6000万人口已有73%接种过一剂疫苗，已完整接种2剂疫苗的人口则占全国65%，数字和其他多数欧盟国家大致相同。

路透社报导，意大利政府正努力提高疫苗覆盖率及消灭疫情，并已将绿色通行证要求逐渐扩大到职场，但这项政策在总理德拉吉（Mario Draghi）的联合政府内部引起摩擦。

不过杰米尼表示，罗马现在准备好做出进一步行动。她受访时说：“我们正朝向不只要求公务员须持有绿色通行证，民间劳工也一样。”

杰米尼还表示：“疫苗是我们对抗新冠病毒的唯一武器。唯有让绝大多数人口接种疫苗，我们才能遏制疫情。”

16日的内阁会议可能会有一番激烈争辩。意大利右派领袖、共同执政的“联盟党”（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）先前一再抗拒扩大绿色通行证适用范围，但联盟党内部也意见分歧。

在意大利，反对强制要求绿色通行证的人主张这是践踏人民自由，且是间接强迫民众打疫苗。先前光是讨论对公务员强制要求已引发轻微抗议，若再扩大到要求民间企业员工，反对声浪恐怕更大。

16日意大利政府是否将如杰米尼事先所透露采取如此进一步行动，令人拭目以待。杰米尼来自意大利前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）的保守派“意大利前进党”（Forza Italia）。