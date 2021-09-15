绿色通行证

意大利部长：绿色通行证规定将扩大至全国劳工

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Devant une école romaine en Italie lors de la rentrée scolaire en septembre 2020 (photo d'illustration)
Devant une école romaine en Italie lors de la rentrée scolaire en septembre 2020 (photo d'illustration) © VINCENZO PINTO / AFP
作者： 法广
5 分钟

意大利地区事务部长杰米尼15日表示，政府将在16日内阁会议决定强制要求公私部门劳工皆须持有新冠“绿色通行证”才能上班。这将使得意大利成为欧洲首个国家采取这类政策。

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意大利的新冠“绿色通行证”（Green Pass）有纸本和数位两种版本，可证明持有人已接种至少一剂疫苗、采取检阴性或近期曾染疫康复。

 

绿色通行证原本推出目的，是为了让民众便于在欧洲联盟各国间旅行。但包括意大利在内的一些欧盟国，也在国内要求民众上健身房、参观博物馆和美术馆或进到餐厅室内用餐时，必须出示这个通行证。

杰米尼（Mariastella Gelmini）15日接受国营意大利广播电视公司电台（RAI radio）访问时透露，明天内阁会议将是扩大绿色通行证适用范围的“重大时刻”。

意大利染疫死亡人数在欧洲仅次于英国。目前全国6000万人口已有73%接种过一剂疫苗，已完整接种2剂疫苗的人口则占全国65%，数字和其他多数欧盟国家大致相同。

路透社报导，意大利政府正努力提高疫苗覆盖率及消灭疫情，并已将绿色通行证要求逐渐扩大到职场，但这项政策在总理德拉吉（Mario Draghi）的联合政府内部引起摩擦。

不过杰米尼表示，罗马现在准备好做出进一步行动。她受访时说：“我们正朝向不只要求公务员须持有绿色通行证，民间劳工也一样。”

杰米尼还表示：“疫苗是我们对抗新冠病毒的唯一武器。唯有让绝大多数人口接种疫苗，我们才能遏制疫情。”

16日的内阁会议可能会有一番激烈争辩。意大利右派领袖、共同执政的“联盟党”（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）先前一再抗拒扩大绿色通行证适用范围，但联盟党内部也意见分歧。

在意大利，反对强制要求绿色通行证的人主张这是践踏人民自由，且是间接强迫民众打疫苗。先前光是讨论对公务员强制要求已引发轻微抗议，若再扩大到要求民间企业员工，反对声浪恐怕更大。

16日意大利政府是否将如杰米尼事先所透露采取如此进一步行动，令人拭目以待。杰米尼来自意大利前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）的保守派“意大利前进党”（Forza Italia）。

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