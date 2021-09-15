欧盟决意禁止销售涉强迫劳动产品 涵盖维吾尔争议产品

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩周二表示，欧盟委员会将提议禁止在欧盟销售强迫劳动产品。虽然欧盟委员会主席没有提到任何具体国家，但法新社说涵盖维吾尔争议产品。法国欧洲议会议员拉斐尔-格鲁克斯曼今天上午在推特上对冯德莱恩女士承诺包括禁止维吾尔族奴隶产品进入欧洲市场 表示欢迎。

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据欧盟委员会主席冯德莱恩在斯特拉斯堡欧洲议会的欧盟年度国情咨文中说，"全世界有2,500万人受到威胁被迫从事强迫劳动。我们永远不会接受他们被迫生产的产品在欧洲这里销售。"冯德莱恩说，"因此，我们将提议禁止使用强迫劳动生产的产品进入我们的市场。” 她补充说："人权是不能以任何价格出售的。”

法新社说，虽然欧盟委员会主席冯德莱恩没有提到任何具体国家，但法国欧洲议会议员拉斐尔-格鲁克斯曼（S&D，左）今天在推特上对冯德莱恩女士 "承诺禁止维吾尔族奴隶产品进入欧洲市场 "表示欢迎。拉斐尔-格鲁克斯曼批评说，"多国公司将尽一切努力阻止这一措施。那就让我们动员起来！"

西方国家指责中国政府在西部以穆斯林为主、讲突厥语的新疆维吾尔群体中，大规模地将其成员关押在庞大的劳改营中，而中国声称这些劳改营只是职业培训中心。据专家和非政府组织称，许多工厂，特别是纺织厂，都位于这一地区，为跨国公司供货。

冯德莱恩在讲话中还向中国施加压力，要求中国 "表现出同样的决心"，以实现其 "令人鼓舞的 "温室气体减排目标。

欧盟委员会主席还希望欧盟 "在印度-太平洋地区更多参与和活跃"，并重新考虑其在那里的投资战略。但她说："欧洲在中国拥有权利铜矿和中国拥有权利的港口之间修建一条漂亮的道路是没有意义的，"相反，她呼吁用"高质量的投资，连接世界各地的货物、人员和服务。”