欧盟或推“通全球”抗衡“一带一路”

欧盟将推出 "全球通道 ""Global Gateway" 计划，与中国的 "一带一路 "倡议竞争。"一带一路 "是北京用来连接其出口商和西方市场的大规模、具有地缘政治影响力的基础设施和运输投资网络。据欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩说："我们希望建立联系而不是依赖关系。”

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据POLITICO报道称，欧盟推出 "通全球 ""Global Gateway" 以对抗中国的 "一带一路”。欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩解释说："我们希望建立联系而不是依赖关系。” 冯德莱恩并没有回避她的主要目标，即中国。

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在周三的年度国情咨文中说："我们希望将“通全球”"Global Gateway" 变成一个值得信赖的品牌，在世界各地打响。"我们将与世界各国建立全球通道式伙伴关系。我们希望对基础设施进行高质量投资，将世界各地的货物、人员和服务连接起来"。

据该报道，冯德莱恩没有回避她的主要目标--中国，中国一直被西方批评为通过其数十亿美元的基础设施和投资计划扩大其战略范围并造成债务依赖。

冯德莱恩说："我们希望建立联系，而不是依赖性！"。冯德莱恩说，"我们擅长为基础设施建设融资。当涉及到这类投资时，我们必须变得更聪明。"

冯德莱恩补充说，欧盟的一个优先事项是在2月份的区域峰会上讨论与非洲的连接项目。

据该报道，冯德莱恩的这番话是在欧盟27国领导人责成她的团队为欧盟针对 "一带一路 "的新计划提出名称和标识的三个月后发表的。