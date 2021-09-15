欧盟轮值主席国斯洛文尼亚敦促欧盟明确支持立陶宛 抵抗中国打压

欧盟轮值主席国斯洛文尼亚给欧盟成员国政府写信，要求欧盟全体一致支持立陶宛面对中国的打压。据路透社说，斯洛文尼亚总理在给欧盟其他领导人的信中说，欧盟必须与立陶宛一起抵制中国的压力，不能向贸易威胁屈服。信中还说，"欧盟将能够成功地面对中国，但只有通过一个团结、一致和共同的方法。"斯洛文尼亚总理雅尼兹-扬萨在信中说："我们必须站在每个面临压力的欧盟成员国一边。"

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路透社今天报道称，据该社看到的一份信件副本，斯洛文尼亚总理在给欧盟其他领导人的信中说，欧盟必须与立陶宛一起抵制中国的压力，不能向贸易威胁屈服。斯洛文尼亚总理Janez Jansa在9月13日的信中说，中国因有关台湾的争端决定撤回其驻立陶宛大使是 "应受谴责的"，并将损害欧盟与中国的关系，该国担任为期六个月的欧盟轮值主席直至12月31日。

据斯洛文尼亚总理雅尼兹-扬萨在信中说，"我们将能够成功地面对中国，只有通过一个团结、一致和共同的方法，"扬萨写道："我们必须站在每个面临压力的欧盟成员国一边。"

路透社说，立陶宛和台湾今年决定开设对等的代表机构，这是加深关系的一个标志。但中国认为坚持民主、自主的台湾是 一个中国的一部分，最终将与中国大陆统一，并对任何暗示台湾是一个独立国家的举动经常感到愤怒。北京从维尔纽斯召回其大使，并从北京驱逐了立陶宛的大使。

据立陶宛官员表示，中国已经开始使这个波罗的海国家的贸易更加困难，停止批准向中国出口食品的许可证。

据斯洛文尼亚总理雅尼兹-扬萨在信中说，台湾 "仍然是我们的重要伙伴。这一点不应该被否认"。

欧盟领导人将于10月5日在斯洛文尼亚举行的峰会晚宴上讨论他们对中国这个欧盟第二大贸易伙伴的态度，以确定采取何种方法来处理这种正变得越来越有争议的关系。

路透社说，在布鲁塞尔的欧盟外交官说，中国正在寻求分裂27个国家，以增加其影响力并削弱欧盟在贸易、商业和政治方面的力量。中国否认有任何不当行为。

据路透社说，中国将台湾视为一个不听话的省份，称台湾是中国的 神圣 领土，不排除使用武力将其置于其控制之下。