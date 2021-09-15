瑞士国会下议院压倒性通过改善与台湾关系议案 台湾感谢

台湾外交部今天表示欢迎及感谢瑞士国会下议院压倒性通过改善与台湾关系议案，并说台湾政府未来将继续推动台湾与瑞士在不同领域的合作，强化双方互惠互利的实质关系。这项“改善与台湾关系”友台议案今年6月先由瑞士下议院外交委员会通过，14日表决结果为129票赞成、43票反对及5票弃权，以压倒性票数通过，且是有拘束性的议案。

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据中央社说，瑞士国会下议院14日上午压倒性通过“改善与台湾关系”议案，将请瑞士联邦委员会提交报告，与台湾进一步合作。

据消息，议案通过后将请瑞士联邦委员会提交报告，列出在商业、政治、科学及文化领域方面可逐步深化与台湾的关系。

瑞士下议院审议时，由绿党议员华德尔（Nicolas Walder）及自由民主党议员波特曼（Hans-Peter Portmann）担任报告人，说明支持理由，接着由在场的联邦委员兼外长凯西斯（Ignazio Cassis）陈述联邦政府立场。

瑞士国会上一次通过具拘束性的友台议案是在2007年，当时要求联邦政府支持将台湾纳入全球卫生政策之中。

中央社说，就瑞士国会下议院通过“改善与台湾关系”议案，台湾外交部今天表示欢迎及感谢，并说政府未来将继续推动台湾与瑞士在不同领域的合作，强化双方互惠互利的实质关系。

台湾外交部发言人欧江安上午表示，相信在台湾与瑞士共同努力下，将为共同追求的永续发展目标奠定更深厚的基础。据欧江安指出，瑞士是台湾在欧洲理念相近的伙伴，双边去年12月完成签署“移交受刑人协定”，进一步拓展双方合作领域。政府未来将继续推动双边在公卫医疗、航空服务、金融税务及文化教育等不同领域的合作交流，强化双方实质关系。