瑞士称不认可所有世卫批准的疫苗

瑞士本星期扩大了新冠疫苗证书的强制使用范围。但接种英国阿斯利康疫苗、俄罗斯卫星五号疫苗或中国国药疫苗的人，无法获得瑞士的疫苗证书。这意味着，许多外籍居民、游客以及瑞士侨民将必须待在室外。瑞士与欧盟疫苗证书保持步调一致。

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就瑞士疫苗证书，据瑞士新闻报道称，瑞士不认可所有世卫批准的疫苗。该报道称，9月13日起，数千人一直担忧的情况将成为瑞士的日常生活。“我们正在建立一个二等公民社会，”受此新政策影响的Franz Muheim这样说道。他在苏格兰生活，在那里接种了阿斯利康疫苗，目前在瑞士逗留。

由于瑞士并不认可所有新冠疫苗，数千名已完成两剂接种、目前在瑞士居住的人，其生活将从9月13日起变得困难重重。如果想参与公共生活，他们必须自费进行检测：餐厅、文化生活、健身房 – 这些场所只对持有疫苗证书的人开放。

据该报道，这一状况将在短期内影响接种以下疫苗的所有人：

英国AstraZeneca 阿斯利康(在181国被接种)

中国Sinovac中国科兴(在39国被接种)

俄罗斯Sputnik 卫星五号(在70国被接种)

中国Sinopharm 中国国药(在65国被接种)

这一问题早在几周前就已经浮出水面，但还未讨论出结果。一方面，海外瑞士人组织(ASO)要求联邦政府将所有得到世卫组织认可的疫苗都考虑进瑞士新冠疫苗证书。另一方面，瑞士旅游业以及酒店和餐馆的游说团体几周以来一直在强调，瑞士强制推广疫苗证书的举措是在为前往瑞士的外国游客制造问题。

在整个夏天几乎都没有对此作出过任何表态后，上周，联邦公共卫生局终于发表声明称，将从9月13日起实施疫苗证书义务。声明最后强调：只有接种了被欧洲药监局批准的疫苗的人，才能获得瑞士新冠疫苗证书。这意味着：接种了阿斯利康疫苗的人或许将能获得证书，但证书的具体发放时间还不明朗。在9月14日前，联邦州还有可能对此发表意见。

该报道称，但接种了中国或俄国产疫苗的人，未来在瑞士将与未接种疫苗的人获得同等待遇 – 也就是将面临所有阻碍。联邦公共卫生部对此表示：“并非所有获得世卫组织批准的疫苗都能获得瑞士疫苗证书的认可。”

海外瑞士人组织的负责人Ariane Rustichelli称：“总体方向没错，但我们还将继续保持关注。”联邦委员会迄今还未对该组织的要求作出相应回答。

餐饮及旅游业对目前的计划表示强烈反对。旅游从业人员警告称，此举代表海外游客从9月13日起，要么只能在客房内或者单独被隔开的房间内用餐，要么就得没完没了地进行检测。

酒店业联盟的主席Andreas Züllig对《一瞥报》(Blick)表示：“这样一来，有些市场根本进不来。”中国、海湾国家以及印度，对瑞士来说都是重要的客源国，这项新政策将使来自这些地方的游客处于不利地位。

据该报道，整件事将成为一起政治事件。自民党国民院议员兼海外瑞士人组织董事会成员Laurent Wehrli，或许最早会在下周开始的秋季会议上向议会提出这一问题。不过，他将先等联邦委员会本周三(9月15日)宣布的被承认疫苗名单，“然后我才会决定是否提交一份议会干预书。”

瑞士旅游协会主席Nicolo Paganini同时也是国民院议员。他并没有考虑议会这条路。“议会议案会浪费很多时间，”他这样对瑞士资讯swissinfo.ch说，在他看来，问题要速战速决。

报道说，他将问题的关键归结于瑞士与欧盟的关系。瑞士证书在欧盟区域内获得认可，对瑞士和旅游业来讲都很重要。他说：“没人想在这件事上冒险。”因此对于单方面承认不在欧盟名单上的疫苗，瑞士多少还是会有所顾忌。Paganini表示：“尽管如此，疫苗名单仍需订正。”瑞士旅游协会正为此展开对话。