面对中国 博雷利呼吁欧盟团结与维护价值观

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利周二在欧洲联盟议会发表讲话，承认欧盟与中国关系已经变得越来越具有挑战性。博雷利说，欧盟的目标是开展国际合作，维护我们的价值观和基于规则的多边体系。博雷利称，但欧中的价值观差距正在扩大。因此，欧盟需要团结一致，需要发出信号，表明某些行为是不可接受的。

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据the European External Action Service (EEAS)报道，欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利周二在欧洲联盟议会发表讲话称，欧盟议会的辩论是一个及时的机会来讨论欧盟对中国的共同态度。据欧盟的报告称，在过去几个月里，欧盟与中国关系发生了很多变化，而且不一定是好的。

据博雷利称，欧中关系已经变得越来越具有挑战性。 直到2020年底，我们看到在发展欧盟-中国关系方面的积极步骤，重新平衡我们的经济关系和发展我们的内部政策方针，以应对中国带来的挑战。 这种增加的影响力和可信度使我们能够在12月完成全面投资协议的谈判，但也同意在欧盟全球人权制裁制度下对中国个人进行人权制裁。

博雷利说，从那时起，情况发生了变化。中国决定采取反措施，包括对欧盟议会议员采取反措施。中国的制裁仅仅是因为他们表达了自己的意见，这导致了欧中关系恶化。 中国仍将是一个日益自信的全球大国，不会回避对其政策不认同的国家和行为者施加经济压力。我们的价值观差距正在扩大。因此，欧盟需要团结一致，需要发出信号，表明某些行为是不可接受的。

据博雷利说，这次议会辩论和关于欧盟-中国新战略的报告证明了这一点。 “我相信，我们对待欧盟-中国关系的总体方法，我们把中国作为伙伴、竞争者和对手的多层面方法，仍然有效。 我们需要与中国接触，因为中国是一个关键的经济伙伴和政治角色，没有中国，我们就无法有效地应对全球挑战。同时，欧盟必须继续说出自己的想法，坚持自己的立场，在与中国存在根本分歧的领域进行反击，首先是在人权方面。”

据博雷利说，“我们目前处理与中国关系的框架与议会报告的建议非常吻合。我们的总体方针包括战略自主权。我们的目标是开展国际合作，维护我们的价值观和基于规则的多边体系。我们促进与志同道合者的伙伴关系--正如欧盟议会将在印度-太平洋战略中看到的那样。所有这些，综合起来，反映了报告中提出的建议。”

博雷利感谢议会对欧盟委员会报告以及政策的普遍支持。博雷利称，欧盟的团结仍然是欧盟的力量。