布林肯会见立陶宛外长：面对中国胁迫企图 坚定不移支持立陶宛

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）9月15日会见了来访的立陶宛外交部长兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）。据美国国务院介绍，布林肯在会上表示，面对中国的胁迫企图，美国对立陶宛的支持是坚定不移的。

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就两国外长的此次会议内容，美国国务院的声明写道，“布林肯国务卿和兰斯伯吉斯外长重申了我们对北约联盟内的集体安全和美国-欧盟在推进跨大西洋地区和全球的和平、繁荣、安全、民主和人权方面的强有力合作的共同承诺。 ”声明称，“国务卿强调，在我们的北约盟友和欧盟伙伴立陶宛面临区域稳定、安全和经济繁荣的地缘政治挑战时，美国坚定地声援它。 国务卿重申，面对中华人民共和国的胁迫企图，美国对立陶宛的支持是坚定不移的。 ”

美方声明指，“两位领导人讨论了协助立陶宛建立供应链复原力和扩大双边经济合作的努力。 国务卿感谢兰斯伯吉斯外长，感谢立陶宛在面对来自白俄罗斯的挑战时的领导力。两位领导人讨论了我们正在进行的支持白俄罗斯民主运动的伙伴关系，国务卿对立陶宛促进在美国驻维尔纽斯大使馆设立白俄罗斯事务处表示感谢。”

据立陶宛外交部介绍，兰斯伯吉斯会后表示，“在过去漫长的几十年里，西方世界生活在这样一种认识中，即协议和民主规则是稳定的未来的保证并为其奠定了基础。目前，这种信念正在受到考验，而且不是被一个，而是被几个专制政权所考验。”他说，“我们地区的安全局势，说得温和一点，没有改善。在华盛顿，我们听到了一个非常明确的理解和保证，即在所有威胁的背景下，美国对立陶宛的强大政治支持。不民主的政权只会加强我们的跨大西洋伙伴关系。”他称，在面对所有的外部挑衅中，立陶宛感到了美国坚定不移的支持。

兰斯伯吉斯说，“具有象征意义的是，美国国务卿在国际民主日接见了我们，并在会晤中宣布在美国驻维尔纽斯大使馆设立白俄罗斯事务处，美国在白俄罗斯完成民主变革的努力将集中于此。这也表明，立陶宛对争取国家间基于价值观的合作的贡献在华盛顿特区得到了赞赏。”他还感谢布林肯在立陶宛恢复独立前，美国对其自由愿望的一贯支持以及对加强立陶宛和整个地区安全的贡献。在与布林肯会谈前，兰斯伯吉斯14日与美国国会两党资深议员进行会面。

美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯（Bob Menendez）当天与兰斯伯吉斯及其代表团会面后，在推特上发文赞扬了“立陶宛勇敢努力为台湾以及其他在白俄罗斯、俄罗斯和古巴的民主活动人士挺身而出。”梅嫩德斯在受访时说,“我们坚决支持那些拥有绝对主权、以任何形式承认台湾的国家。我们非常明确地向立陶宛人民表示，我们支持他们，布林肯国务卿也和（立陶宛）外交部长说了。”

梅嫩德斯称，“我们将尽我们所能支持立陶宛行使主权的努力。”共和党籍参议院外委会副主席里施(Jim Risch)称，“很高兴与兰斯伯吉斯和帕维里奥尼斯会面，讨论了立陶宛在东欧的强大领导力，以及在白俄罗斯危机等紧迫的挑战中，对抗普京的独裁政权，并通过反击中共为台湾发声。”

此外，立陶宛副外长普兰柯维奇（Arnoldas Pranckevicius）15日在参加北欧波罗的海八国外长会时强调了欧盟对华共同政策的重要性。他表示，“立陶宛的决定不是针对中国的。其只是寻求加强欧盟对中国的共同政策。立陶宛认为，在与中国的关系中，欧盟必须用一个声音说话，而关系本身应该建立在价值观和明确的原则基础上”。立陶宛外交部介绍称，与会的北欧波罗的海八国外长们表示全力声援立陶宛，强调在对中国发言时，该地区和欧盟的团结都很重要。