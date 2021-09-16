欧盟推出印太合作战略纲要

欧盟委员会和欧盟外交高级代表今天推出了一份关于欧盟在印度-太平洋地区合作战略的联合公报。联合公报包括具体行动，以加强与该地区的战略接触合作。这是欧盟理事会在2021年4月19日峰会所提交的任务。

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据欧盟官方消息说，就欧盟在印度-太平洋地区合作战略，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩说，"印度-太平洋地区的经济、人口和政治份量正在扩大，从非洲东海岸到太平洋岛国。通过今天的提议，并在欧盟的价值观指导下，欧盟正在提供一个强化的伙伴关系，以推进贸易、投资和互联互通，同时应对共同的全球挑战并加强基于规则的国际秩序。"

欧盟外交高级代表，欧盟委员会副主席何塞普-博雷利说，"无论从地缘经济还是地缘政治的角度来看，世界的重心正在向印度-太平洋地区移动。欧盟和印太地区的未来是相互关联的。欧盟已经是印度-太平洋地区最大的投资者、主要的发展合作伙伴和最大的贸易伙伴之一。我们的参与旨在为所有人保持一个自由和开放的印度洋-太平洋，同时建立强大和持久的伙伴关系，在从绿色转型、海洋治理或数字议程到安全和国防等事项上进行合作。"

据欧盟官方说，欧盟和印太地区是高度相互关联的，有许多共同的利益和坚实的联系，从贸易和投资到研究和创新，以及可持续发展、气候变化、生物多样性保护和安全。

欧盟正在加强其与印度-太平洋地区的战略接触。这个地区对欧洲的战略重要性正在增加。它在经济、人口和政治方面的重要性不断增加，使其成为塑造基于规则的国际秩序和应对全球挑战的关键角色。欧盟旨在根据民主、法治、人权和国际法的原则，为该地区的稳定、安全、繁荣和可持续发展做出贡献。

据欧盟官方文件说，欧盟战略的实施将特别包括以下行动。

包括完成欧盟与澳大利亚、印度尼西亚和新西兰的贸易谈判；恢复与印度的贸易谈判并开始投资谈判；完成与东非共同体的经济伙伴关系协定；评估与马来西亚、菲律宾和泰国恢复贸易谈判的可能性，并最终与东盟进行区域间贸易协定的谈判。

与马来西亚和泰国缔结伙伴关系和合作协议；开始与马尔代夫的伙伴关系和合作协议谈判，并使欧盟即将与非洲、加勒比和太平洋国家（ACP）达成的新伙伴关系协议取得全面成果。

与有意愿和雄心勃勃的印太伙伴缔结绿色联盟和伙伴关系，以应对气候变化和环境退化。欧盟已经在2021年5月与日本第一个达成协议。

加强该地区的海洋治理，包括增加欧盟对印太国家渔业管理和控制系统的支持，打击非法、未报告和无管制的捕捞活动，以及实施可持续渔业伙伴关系协议。

扩大与印太伙伴的数字伙伴关系网络，并探索与日本、韩国和新加坡签订新的数字伙伴关系协议的可能性。

加快实施与日本和印度的互联互通伙伴关系；支持合作伙伴建立一个适当的监管环境，并促进调动必要的资金，以改善欧洲和印度-太平洋之间的实地连接。

在 "欧洲地平线 "计划下加强研究和创新方面的合作；探索将澳大利亚、日本、韩国、新西兰和新加坡等符合条件的志同道合的印太伙伴纳入这一计划。

探讨如何确保欧盟成员国加强海军部署，以帮助保护印度-太平洋地区的海上交通线和航行自由，同时提高印度-太平洋伙伴确保海上安全的能力。

加强对印度-太平洋地区最不发达国家的医疗保健系统和大流行病准备的支持，在欧洲地平线研究计划的背景下加强对传染病的合作研究。

据欧盟介绍说，联合公报的通过是在理事会于2021年4月19日通过关于欧盟在印度-太平洋地区合作战略的结论之后进行的。欧盟将深化与印度-太平洋地区合作伙伴的接触，以应对影响区域稳定的新动态。欧盟希望促进多边合作，包括与东盟合作，致力于应对全球挑战，从新冠肺炎病毒大流行病到气候，从海洋治理到数字。

欧盟与印太地区的接触将是有原则的和长期的，促进包容和有效的多边合作，其基础是基于规则的国际秩序、共同的价值观和原则，包括对尊重民主、人权和法治的承诺。