英国国防大臣：澳英美协议并不预示着与中国新冷战

英国国防大臣本·华莱士（ Ben Wallace ）9月16日向媒体表示， 美国、英国和澳大利亚15日宣布建立新的三边安全伙伴关系“奥库斯”（Aukus）协议并不预示着西方和中国之间的新冷战。他强调，该协议不涉及核武器，也不涉及中国。

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当被《泰晤士报》广播记者问及，他是否认为澳英美三边安全伙伴关系协议是与中国进行的新冷战的一部分，华莱士回答说，“不，我不这么认为，我认为把它称为冷战已经过时了。”他表示，“这不是要向中国发出一个信息。”

就美英将帮助澳洲发展核动力潜艇，澳方取消先前与法国达成的常规动力潜艇发展计划，引发法方表示强烈不满的情形，华莱士回应指，他理解法国人为什么对奥库斯协议感到愤怒。但他说，英国没有去从法国手中抢走合同。

华莱士说，“我理解法国的失望。他们与澳大利亚人签订了从2016年开始的柴油发电机组合同，而澳大利亚人已经作出了这个决定，他们想做出改变。”华莱士补充说，“我们没有为此去奋力钓鱼，但作为一个亲密的盟友，当澳大利亚人与我们接触时，我们当然会考虑它。我理解法国在这方面的挫折感。”

华莱士说，“如果我们都退后一步，法国、英国和美国在许多事情上都有共识。我们同意相同的基于规则的秩序，我们同意航行自由，我们同意尊重人权。”华莱士说，是澳大利亚在今年早些时候来到英国寻求交易，此前，澳大利亚在一项长达一年的秘密研究计划中得出结论，希望放弃法国的升级方案。华莱士说，“他们在3月份与我们接触。”

英国首相约翰逊（Boris Johnson）当天向英国议会下院表示，“我们与法国的关系，我们与法国的军事关系......是坚如磐石的。”他说，“我们与法国人肩并肩地站在一起，无论是在萨赫勒地区，我们正在马里开展打击恐怖分子的联合行动，还是在爱沙尼亚，我们目前在那里有最大的北约行动。”

前首相特蕾莎·梅（Theresa May）在质询期间向约翰逊提问称，“如果中国试图入侵台湾，这一协议对英国在应对中采取的立场有什么影响？”在回答中，约翰逊很谨慎，没有排除任何可能性。他说，“英国仍然决心捍卫国际法，这是我们对世界各地的朋友的强烈建议，也是我们对北京政府的强烈建议。”

英国工党党魁基尔·斯塔默（Keir Starmer）提问说，“首相有什么计划来确保这一新安排增加而不是减少我们影响中国的能力？”约翰逊回答说，“他一开始就问，这是否在任何意义上对中国具有对抗性，以及我们将如何处理与中国的关系，我认为重要的是让本院了解，奥库斯（协议）无意对任何其他国家具有对抗性。”

在唐宁街大厅的简报会上，约翰逊的发言人驳斥了关于“奥库斯”协议可能损害英国与法国关系的说法。当被问及法国政府对该协议的反应时，约翰逊的发言人，“正如首相在议会下院所说的那样，我们与法国一直并将继续保持非常密切的关系。我们有长期的安全和防务关系，《兰开斯特宫协议》就是例证，我们的联合远征部队也是例证。”该发言人说，有关潜艇合同的任何争议都是法国和澳大利亚的事情。

英国首相国家安全顾问斯蒂芬·洛夫格罗夫（ Stephen Lovegrove）指出，澳英美在核动力潜艇方面建立的新联盟， “可能是过去六十年来世界上任何地方最重要的（军事）能力合作。”