中国驻欧使团反对新中欧战略报告 澳门亦反对报告首度批评其人权纪录

澳门警方首次以政治理由拒批六四集会(见小图公告)，前年的30周年悼念会日后可能成绝唱(资料图片)

因应欧洲议会通过《新欧中战略报告》，中国驻欧盟使团发言人表示不能认同，亦坚决反对欧盟藉新疆和港台等议题干涉中国内政。另外，首度被报告批评为打压表达自由及民主派参选立法会的澳门政府亦发表声明，对报告涉及澳门的内容表示坚决反对及极度遗憾，强调新一届立法会选举是在「公平、公正、廉洁」的氛围中举行。

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中国驻欧盟使团发言人连番响应欧盟的报告和文件，对欧盟的印太战略文件，中国语带警告。发言人今(17日)早表示，各方关于亚太的战略应秉持开放包容、合作共赢精神，突出意识形态，挑动地区局势，搞排他性的小圈子，注定不会成功，「要合作抑或对抗，中方会密切关注」。

在此之前，中国驻欧盟使团批评了《新欧中战略报告》。发言人指出，报告一方面认为中国是欧盟的「合作和谈判伙伴」，另一方面又渲染意识形态和价值观的差异，突出中欧是「制度性对手」，中方对这种说法不能认同。发言人又指，中方坚决反对报告「妄评」中国的政经和社会及外交政策、基于偏见和谎言对涉港疆及台湾等问题指手画脚，认为这是粗暴干涉中国内政。发言人告诫欧盟，中欧关系不应被意识形态和地缘政治裹挟绑架，冲突对抗对各方都无利。

报告首批澳门压人权：禁六四悼念 阻民主派参选立会

《新欧中战略报告》首次提及澳门，并呼吁保障澳门人得享人权。报告谈及澳门人权受损时指出，澳门政府禁止公开悼念六四事件，当地传媒亦被迫采纳亲北京路线，而在本月12日举行的立法会选举，21名参选人被取消资格，当中大部分是民主派人士。报告为此呼吁中国尊重《中葡联合声明》和恪守澳门《基本法》，并停止对选举程序和媒体运作作出任何干预。

对于欧洲议会通过《报告》中涉及澳门的内容，澳门特区政府表示坚决反对及极度遗憾，强调「一国两制」在澳门回归中国二十多年来成功落实，居民人权得到保障，而立法会选举完全是特区内部事务，包括欧洲议会在内的任何外国机构无权干涉，而选举亦已在公平、公正、廉洁的氛围中顺利举行。

另外，外交部驻澳门特派员公署则批评欧洲议会罔顾澳门「一国两制」实践成功的事实，以所谓民主、人权为借口对澳门事务和中国内政指手画脚，公然干涉澳门事务和中国内政，违背国际法和国际关系基本准则，对此表示坚决反对。

《报告》谴责中国系统性侵犯人权的行为，呼吁欧、中定期进行人权对话，解决针对新疆、内蒙古、西藏和香港的人权侵犯问题，对此，以英国伦敦为基地的「香港观察」表示欢迎，其高级政策顾问高德文(Sam Goodman)指，报告获得

通过，纠正了欧盟过去长久以来对华过于天真的立场，以致欧中关系侧重经贸利益，轻视国际规则和人权。

「香港观察」重申，期望欧洲委员会和欧盟理事会日后讨论这报告时，能为香港制订「救生艇」计划和通过制裁侵犯人权的中港官员，并叫停与中国的引渡逃犯协议。