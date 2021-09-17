欧盟推统筹监管 应对大规模疫情危机

欧洲联盟公布了一个新机构的纲要，设立卫生应急管理局Hera，为欧盟应对未来的疫情大流行危机做好准备。其目的是 "加强欧盟预防、发现和快速应对 "未来健康危机的能力，并更好地协调成员国对制药公司的反应。

广告 继续浏览后续

据本台报道称，昨天推出的“Hera”欧盟卫生应急管理局将成为欧盟应对大流行病疫情的新工具。而设制的目的是加强欧盟预防、发现和迅速应对未来卫生危机的能力。

命名为Hera，即 "欧盟卫生应急管理局"，这个新机构将负责管理卫生紧急情况。欧洲委员会似乎已经吸取了仍然延至当今的新冠肺炎病毒疫情的教训，它明白有必要共同采取行动，特别是为了解决当前大流行病疫情所强调的药物短缺和卫生物资依赖性问题。

当涉及到目前处于领先地位的制药实验室时，欧洲占有数量上的优势。欧洲希望通过为自己提供开发、供应、储存和分配健康危机时所需的医疗手段来重新获得控制权。

该机制应从2022年开始运作。欧盟推出60亿美元的预算，该机制应不会像欧洲药品管理局（EMA）那样成为一个独立的机构，而是设立在欧盟委员会内部，作为成员国的共享资源。这种机制应能使其在2022年初全面运作。

“Hera”欧盟卫生应急管理局的资源将如何分配，以及所有成员国是否愿意合作支持，仍有待观察。该议案已经在欧洲议会中引起了争议，但欧盟议会将限于观察员的角色。欧洲议会不会对该机制进行辩论或投票。