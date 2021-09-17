维护英女王尊严 菲利普亲王遗嘱将保密90年

菲利普亲王和95岁的英国女王结婚超过70年。

伦敦高等法院做出裁决，为了维护英国女王伊丽莎白二世的尊严，她的亡夫菲利普亲王（Prince Philip）的遗嘱将被封存保密，至少90年后才能曝光。菲利普亲王和95岁的英国女王结婚超过70年，今年4月9日以99岁高寿逝世于温莎城堡。

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路透社报导，为了遵守可追溯至1910年的传统，伦敦高等法院家事分庭庭长麦法兰（Andrew McFarlane）表示，他同意菲利普亲王的遗嘱应该被封存，且“遗嘱不应备份留存为纪录或法庭档案”。

他也同意把“遗产管理委任书里的资产价值删除”。

麦法兰在16日公布的裁决中表示：“遗嘱”一旦公开将吸引广泛关注，完全违背维护王室尊严的宗旨。

他表示，依循传统，王室在高阶成员过世后会向法院的家事分庭递交申请书，要求封存遗嘱，相关听审与裁决都不公开。

不过他表示，他认为“有必要且一定程度把女王陛下和王室的私人事务向大众公开，告知菲利普亲王的遗嘱被申请封存…且已经获得私下核准，并解释背后原因”。

麦法兰表示，遗嘱封存90年后才能私下拆封，并可能公诸于众，他表示这段时间“符合比例且充分”。

麦法兰说，他保管著一个保险箱，裡面有超过30个信封，装着已故王室成员的遗嘱。最新放进保险箱的是在2002年，女王母亲伊莉莎白王太后与妹妹玛格丽特公主的遗嘱。