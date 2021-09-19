俄罗斯高度监控下的选举：可信度存疑

今天（周日）是俄罗斯议会和地方选举的第三天，也是最后一天。在选举中，几乎没有反对者被允许参选，投票的可信度受到质疑。今次选举，俄罗斯共产党显现是反对党，但共产党竞选也受到监控限制。

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据本台在莫斯科的记者Anissa El Jabri报道称，记者在莫斯科一投票站采访了一名选举委员会的独立成员安德烈-切尔维亚科夫。记者在投票站的大门前找到了他，他在那里义务监督检查每天12个小时的运作是否顺利。41岁的安德烈-切尔维亚科夫对政治充满热情，从1999年起他就是一名选举观察员，当时他还是一名学生，是中间派政党Yabloko的立法候选人，那是在2011年，他说，"当时我们已经有了公平的选举，然而已经有证明选举很困难。”

据安德烈-切尔维亚科夫说，"我看到了所发生的事情。我们从在投票站清点选票时的18%，到了地区选举办公室时就只剩下了4%。为此，我想成为选举委员会的成员，就是为了使法律得到正确的执行。"

安德烈-切尔维亚科夫向记者保证，结果在上报途中变化的事件已经成为过去。

今年的创新之处在于对投票有了视频监控。安德烈-切尔维亚科夫指出："以前，有些人在整个选举过程中都呆在家里，就能监督现场一切，能发现任何欺诈行为。一些人甚至拥有精确的软件，可以计算出来到投票站的人数，并与官方数字进行比较。可是这一次，针对选举，自由获取视频的权利受到限制。"

据俄罗斯选举委员会保证：如果现在对阅览视频要报批并提前申请，那是为了避免任何外国对选举的干涉。

由于谷歌和苹果在当局的压力下删除了纳瓦尔尼的应用程序，所谓的智能投票现在几乎完全受阻。与这位被监禁的活动家关系密切的人曾试图通过使用在俄罗斯特别流行的Telegram Messenger频道来尝试反抗，但Telegram的俄罗斯创始人跟随谷歌和苹果，删除了纳瓦尔尼的应用程序。现在，公共平台上没有任何反对派的批评与呼吁信息。

纳瓦尔尼的支持者在大多数时候的支持投票给共产党候选人，以阻止当局的候选人。俄罗斯共产党是所谓 "系统性 "反对派的一部分，但也被由克里姆林宫控制。

作为卡内基研究所的研究员的安德烈-科列斯尼科夫，非常怀疑该党在选举后是否会从政府的控制下自己解放出来。"议会只是一个摆设性的机构。多年来，它一直被克里姆林宫完全控制。但共产党人可以不时地给政府制造麻烦，以显示他们的独立性，但我不认为会共产党走得很远。俄罗斯共产党可以尝试看起来像反对派，但只能在一定范围内。有一个框架和红线。”

据安德烈-科列斯尼科夫回忆说，2019年的选举就有了这样的先例，当时智能投票起了一点点作用，莫斯科市议会中有更多的共产党当选代表。安德烈-科列斯尼科夫说，"所有的决定都是由市长做出的，他从来没有考虑过当选代表的意见情况。如同在俄罗斯国家层面，是纵向的权力。这就是在杜马的工作方式。” 而且安德烈-科列斯尼科夫坚持认为："我强烈怀疑共产党是否逃脱了克里姆林宫的控制。”