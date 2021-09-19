议会下院选举落幕 统一俄罗斯党领先

第八届俄罗斯国家杜马（议会下院）选举17日开始投票。19日投票结束的初步点票结果显示：统一俄罗斯党得票率为43.39%；俄罗斯联邦共产党得票率为24.67%。统计结果是局部的，还需等待最终的选举结果。

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此次选举从17日持续至19日。俄罗斯幅员辽阔，东西跨越多个时区，各地的投票将于各自当地时间每日8时开始，20时结束。俄罗斯在境内设有9.6万个投票站，并在144个国家设立348个投票站。俄罗斯境内选民超过1.08亿，海外选民超过200万。

受新冠疫情影响，俄部分地区选民可通过网络方式进行投票。由于正在接受自我隔离，俄总统普京17日在克里姆林宫网站发表声明说，他当天通过网络方式完成投票，履行了公民义务。此外，俄总理米舒斯京也通过网络方式完成投票。

统一俄罗斯党、俄罗斯联邦共产党、俄罗斯自由民主党、公正俄罗斯-爱国者-为了真理党等14个政党参与本届俄罗斯国家杜马选举。此次选举期间，除国家杜马选举外，俄选民还将投票选出9个联邦主体行政长官和39个地区的地方议员。

国家杜马是俄常设立法机构，由450名代表组成，主要负责起草和制定国家法律，审议总统对政府总理的任命和决定对总统的信任问题等。此次选举实行混合选举制，即在总共450个议席中，一半议席按照政党比例代表制选举产生；另外一半议席则在单席位选区中选举产生，即在全国设立225个选区，每个选区选举产生一名议员。各政党进入国家杜马的得票率门槛为5%。